New Fortress Energy kjøper Hygo Energy og Golar LNG Partners

Energiselskapet New Fortress Energy kjøper Hygo Energy Transition og Golar LNG Partners for en samlet transaksjonsverdi på fem milliarder dollar, ifølge en melding fra New Fortress Energy onsdag. Kort tid etter melder også Golar LNG om oppkjøpet.

Fem milliarder dollar tilsvarer omtrent 42,5 milliarder norske kroner.

Hygo Energy er eid 50/50 av Stonepeak Infrastructure Partners og Golar LNG, hvor Tor Olav Trøim sitter som styreleder.

– Vi i Golar LNG er veldig stolte av Hygos prestasjoner i å bygge en ledende brasilansk LNG til kraftvirksomhet, og vi tror at kombinasjonen med NFE vil gjøre det mulig for virksomheten å styrke fotavtrykket ytterligere og akselerere visjonen om å levere kullfattige energiløsninger globalt, skriver Tor Olav Trøim i meldingen fra Golar.

Pionerer

– Med Hygo vil vi raskt utvide vårt fotavtrykk i Sør-Amerika med tre gass-til-kraft-prosjekter i Brasils store og raskt voksende marked, skriver styreleder og administrerende direktør i New Fortress Energy Wes Edens i selskapets pressemelding.

Wes Edens, styreleder og sjef for New Fortress Energy Foto: Bloomberg

– Med GMLP får vi LNG-skip og operatører i verdensklasse som passer perfekt til å støtte våre eksisterende terminaler og robuste rørledninger.

Edens legger til at Tor Olav Trøim og medarbeiderne hans har vært pionerer i den globale skipsfart og energiindustrien.

Aksjekursen på Golar LNG stupte på børsen i høst etter at det kom frem at sjefen for Hygo Energy Transition, Eduardo Antonello, ble mistenkt for korrupsjon og hvitvasking.

I desember meldte Golar LNG at selskapet hentet nær 850 millioner kroner for å betale gjeld.