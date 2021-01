Venter oppgang fra start på Oslo Børs

Førhandelen til IG Trading viser en oppgang på 0,24 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen vakler torsdag morgen.

Brent-oljen har flat utvikling og omsettes for 55,87 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller marginalt 0,04 prosent til 52,82 dollar pr. fat.

Stadig økende smittetilfeller på verdensbasis skaper etterspørselsuro, men sterke importtall fra Kina og synkende lagertall for femte uke på rad, demper fallet.

Reuters understreker at kinesisk oljeimport steg med 7,3 prosent i 2020 samt mulighetene for en ny støttepakke til den amerikanske økonomien som faktorer som bidrar til dempe fallet.

– Kinesiske tall fortsetter å overprestere, og en stor amerikansk støttepakke ser ut til å være på trappene, begge deler bør sikre at det er plenty med kjøpere dersom prisene går ned, sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker i Oanda, til Reuters.

Asia

I Japan klatrer Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,5 prosent, og CSI 300 er ned 1,4 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,4 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi-indeksen marginale 0,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,5 prosent.

Wall Street

Dow Jones falt onsdag 0,03 prosent, men er likevel opp 1,5 prosent hittil i år. S&P 500 endte opp 0,23 prosent til. Det vil si at indeksen er opp 1,4 prosent siden nyttår. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,43 prosent. Indeksen har dermed steget 1,9 prosent hittil i år.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,8 prosent før den sluttet på 990,40 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,6 milliarder kroner.

Prosafe er et av åtte selskaper som har levert bud i den siste Petrobras-anbudsrunden. Poseidon Maritime Services har det laveste tilbudet, men ser ut til å bli diskvalifisert på grunn av en due diligence-prosess. Prosafe-aksjen hoppet 51,9 prosent til 1,96 kroner.

Det kan gå mot slutten for det nære forholdet mellom Tor Olav Trøim og DNB i riggselskapet Borr Drilling. I et konfidensielt dokument fra DNB som DN har tilgang til, fremgår det at banken i forrige uke la frem en alternativ plan som kan iverksettes dersom Borr Drilling ikke lykkes å få på plass en restruktureringsavtale med sine kreditorer.

– Selskapet må gjøre noe med kapitalstrukturen, men helst ikke når riggmarkedet ligger nede med brukket rygg, sier ABG-analytiker Lukas Daul om DNBs slakteplan til Finansavisen.

Borr Drilling falt 12,3 prosent til 7,68 kroner.

Dette skjer i dag – torsdag

Generalforsamlinger

- ELOP (ekstra) (kl 8.30),

- CARA (ekstra) (kl 9.00),

- KAHOT (ekstra) (kl 9.00)

Makro

- Norge: utlånsundersøkelsen 4.kv 2020 10.00

- Japan: maskinordre november 0.50

- Kina: handelsbalanse desember 4.00

- SCB: småhusbarometeret desember 9.30

- Tyskland: BNP, budgetsaldo 2020 10.00

- EMU: boligprisindeks 3.kv 11.00

- USA: importpriser desember 14.30

- USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall 14.30

- Kina: Utenlandske direkteinvesteringer desember

- Kina: nye banklån og M2 desember

Sentralbanker

- ECB: protokoll fra møte 10/12 13.30

Makro annet

- Olje: OPEC månedsrapport