Nordea Markets oppjusterer Volue-aksjen til 52 kroner

Nordea Markets oppjusterer deres kursmål på Volue-aksjen til 52 kroner, fra tidligere 43 kroner, og fortsetter å anbefale kjøp, skriver TDN Direkt torsdag.

Nordea Markets trekker ifølge TDN frem at den sterke aksjekursen til Volue kan innebære en mer strukket «risk/reward», men at multippelekspansjon i lignende selskaper og selskapets sterke markedsposisjon i et nisjémarked med strukturell vekst, gjør Volue er et interessant investeringscase for 2021.

«Vi ser på Volue som en unik plattform for å tjene penger på en økende grad av kompleksitet i det globale energimarkedet», skriver Nordea Markets.