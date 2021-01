Carnegie tar opp dekning på Hexagon Purus med kursmål på 115 kroner

HPUR

Carnegie starter dekning av hydrogenselskapet Hexagon Purus og setter et kursmål på 115 kroner Purus-aksjen og anbefaler kjøp, skriver TDN Direkt torsdag.

Meglerhuset forventer at Hexagon Purus vil høste fordeler av det de beskriver som et voksende marked.

«Våre prognoser estimerer omsetning på 4 milliarder kroner i 2025, noe som er i den lavere enden av selskapets guidng på 4-5 milliarder kroner. Etter dette derimot forventer vi sterk vekst, og innen 2030 estimerer vi en omsetning på 13 milliarder kroner», skriver meglerhuset ifølge TDN.

Videre skriver Carnegie at estimatene er basert på «konservative markedsvekst-forventninger», og at de forutsetter at selskapet holder en markedsandel på 5-15 prosent.