Har bitcoin-lommebok verdt over 2 milliarder – husker ikke passordet

En tysk utvikler ved navn Stefan Thomas er ikke den første som glemmer et passord, men han er nok helt i verdenstoppen hva gjelder hvor kostbar hukommelsesbristen kan bli.

Tyskeren fikk for ti år siden 7.002 bitcoins som betaling for et videooppdrag der han skulle forklare hvordan nettopp kryptovaluta fungerer.

Den gang var én bitcoin verdt mellom 2 og 6 dollar hver, og han fikk dermed mellom 120.000 og 360.000 kroner for jobben – en respektabel sum for en kort video på halvannet minutt.

Thomas lagret de digitale myntene i sin digitale lommebok og la dem fra seg uten å tenke noe mer på det.

Kursen eksplodert

Nå har imidlertid bitcoinkursen eksplodert i været og én bitcoin handles i skrivende stund til 38.111 dollar, hvilket vil si at den digitale lommeboken hans med like over syv tusen bitcoins nå er verdt nesten 270 millioner dollar – eller nesten 2,3 milliarder kroner.

Det er bare én utfordring: Han har glemt passordet til lommeboken.

Åtte feilslåtte forsøk gjør at han nå bare har to forsøk igjen før harddisken der pengene er lagret vil bli kryptert og han aldri vil se pengene noensinne igjen.

– Jeg lå i sengen og tenkte ikke på annet. Så gikk jeg tilbake til datamaskinen med en ny strategi som ikke fungerte, og så ble jeg desperat igjen, sier Thomas til New York Times.

Se filmen Stefan Thomas lagde i videovinduet under.

Feil tilnærming

Den tyske ulykkesfuglen har prøvd sine åtte mest brukte passord for å prøve å komme seg inn på IronKey-harddisken sin, men samtlige var feil. Harddisken krypteres automatisk dersom man taster inn feil passord ti ganger.

Alex Stamos, ekspert på IT-sikkerhet, river seg i håret over tilnærmingen Thomas har tatt til problemstillingen og sier han kan låse den opp for 10 prosent av verdiene.

Alex Stamos har senere slettet Twitter-meldingen. Skjermbilde: Twitter

Kryptovalutaselskapet Chainalysis estimerer at rundt 20 prosent av de eksisterende 18,5 millioner bitcoinene er fortapt på grunn av glemte passord eller ødelagte harddisker.

Tilbake i 2013 skjedde noe av det samme med den walisiske IT-konsulenten James Howells. Han kastet ut en harddisk ved et uhell som inneholdt nøklene til 7.500 bitcoins. Det ville i dag være verdt mer enn 2,4 milliarder kroner.