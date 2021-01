Lotto-ordføreren har byttet ut Nel-aksjene med Norwegian og Saga Pure

Sommeren 2018 var det stor ståhei i Rjukan da Norsk Tipping meldte om at «en heldig kar fra Tinn kommune i Telemark fikk drømmetelefonen fredag 6. juli. Han hadde nemlig fått 5+1 rette i Eurojackpot, noe som sikret ham utrolige 44 millioner kroner. Ganske vilt! Det synes også mannen fra Tinn.»

Spekulasjonene svirret og drøye ett år senere ble vinneren avslørt av skattelistene. Det var jo selveste ordfører Steinar Bergsland!

Kjøpte Nel-aksjer

Kort tid etter lottogevinsten var på konto, i løpet av høsten 2018, pløyet ordføreren inn mesteparten av pengene i aksjemarkedet. Han valgte hydrogenselskapet Nel og gruveselskapet Element. Nel-aksjene viste seg etterhvert å bli en gullgruve, mens i Element var det bare gråstein.

Som Finansavisen skrev da, brukte Bergsland 20 millioner kroner på 4,5 millioner aksjer i Nel. Disse aksjene ville i dag være verdt 146 millioner kroner. Men Bergsland solgte mesteparten av Nel-aksjene i løpet av 2019 på mellom 6 og 7 kroner, og fikk uansett en pen gevinst.

De gjenværende 1,6 millioner Nel-aksjene beholdt han lenge, og senest i oktober 2020 kunne ordføreren bekrefte ovenfor Finansavisen at han fortsatt eide Nel-aksjer. Men nå er han ikke lenger å finne blant Nel-aksjonærer med over 1 million aksjer. Om han har solgt seg helt ut, vites ikke.

Den risikovillige ordføreren

Nå har imidlertid Lotto-vinneren satset penger på nye børslodd. Aksjonærlister avslører at han på mandag i forrige uke kjøpte 100.000 aksjer i flyselskapet Norwegian. Forløpet er hensyntatt forsinkelsen på to dager, fra aksjehandler utføres til de blir registrert i aksjonærregistrene.

Norwegian er for tiden under konkursbeskyttelse og strever med å overleve. Torsdag skisserte Norwegian-ledelsen en plan for hvordan selskapet skal unngå konkurs (se egen sak).

99 prosent av verdiene i Norwegian er borte, men Nordeas investeringsdirektør Robert Næss, med flere, advarer mot å investere i flyselskapet. Ikke bare er risikoen skyhøy, men man sliter med å regne hjem dagens verdsettelse på rundt 3 milliarder kroner selv om selskapet unngår konkurs. Småsparere som bare ser på aksjekursen, og ikke på økningen i antall aksjer når stadig mer gjeld blir konvertert til aksjer, får skylden for «feilprisingen».

Åpenbart lar ikke ordføreren seg skremme, når han nå debuterer som Norwegian-aksjonær. Bergsland er 43. største aksjonær med aksjer for 8 millioner kroner. Ettersom Norwegian-kursen har falt fra mellom 83 og 90 kroner på mandag i forrige uke, til rundt 72 kroner nå, er han foreløpig i minus.

Papirtap også i Saga Pure

Bergsland har også nylig kjøpt aksjer i det Øystein Stray Spetalen-kontrollerte selskapet Saga Pure. Det grønne skiftet i selskapet har ført til at aksjekursen har steget fra under én krone i oktober, til en topp på 5,50 kroner ved nyåret, og har nå korrigert ned til 3,7 kroner.

Ordføreren eier 1.000 aksjer i Saga Pure til en verdi på rundt 4 millioner kroner, og er 37. største aksjonær. Aksjene kjøpte han 29. desember, da aksjen ble handlet til mellom 4,4 og 5,3 kroner på børs. Ergo sitter ordføreren foreløpig med et papirtap på denne investeringen.

Og akkurat som Øystein Stray Spetalen, vil ikke Bergsland lenger kommentere sine investeringer ovenfor pressen.