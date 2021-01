– Det kan jeg ikke svare på, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd til Finansavisen, på spørsmål om hvordan Elopak er priset.

Med kunder i hele 80 land, kontorer i 40 av disse, produksjonslokaler i 8 land og mer enn 2 000 ansatte, har det norske selskapet «alle har et forhold til, men ingen kjenner» vokst seg til en mastodont.

– Vi er størst i verden i produksjon av ferske melkekartonger, og det er kjerneproduktet vårt, sier konsernsjef Thomas Körmendi i Elopak til Finansavisen.

Selv om coronakrisen skylte over verden i 2020 hadde Elopak, som faktisk er et av de største selskapene i Norge, et fantastisk år.

– De foreløpige tallene viser en omsetning på over 930 millioner euro med et driftsresultat før av-og nedskrivninger på over 125 millioner euro, sier Körmendi.

Mellom 13 og 18 milliarder

Ferd har hyret inn SEB og giganten Goldman Sachs, og har ikke mer enn startet prosessen med noteringen. Det er fremdeles ikke vedtatt at Elopak blir listet i Norge, selv om Borge har det som målsetting.

– Ingenting er avklart, det er altfor tidlig. Prosessen er i gang, sier Borge.

Elopaks «peers» i Sveits heter SIG mens Huhtamaki i Finland er en annen. Begge disse prises til mellom 10 og 14x i ebitda-multippel.

Bruker man disse multiplene på Elopaks tall prises Andresens største investering mellom snaue 13 og 18 milliarder kroner.

Med en ebitda-multippel på 12x, et snitt mellom de europeiske konkurrentene, er Elopak priset til 15,45 milliarder kroner.

– Hvor mye vil dere eie etter noteringen?

– Ønsker å være en stor aktiv eier, men har ikke tallfestet det, sier Borge.

– Hvordan er finansene i Elopak?

– Det er robust og har meget solid økonomi.

– Hvor mye har dere investert?

– Godt spørsmål, men det har jeg ikke tall på. Vi har eid det siden 1957 og det har stort sett vært selvfinansierende.