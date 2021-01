Knut Olav og Haakon fikk gigantlån til aksjekjøp

I et helt vanlig hus mellom jorder og det lokale sykehuset på Ski syd for Oslo bor Haakon Stenrød (40). Ferske ligningslister viser en helt vanlig ligningsformue på 4,3 millioner og en ihvertfall ikke helt uvanlig inntekt på 1,7 millioner.

I et nesten like vanlig hus på Ullern i Oslo bor Knut Olav Rød (43) med en ligningsformue på enda mer vanlig 1,2 millioner kroner og litt mindre vanlig inntekt på 6,2 millioner.

Nå har duoen tatt opp lån milevis over det boliglånsforskriften ville ha begrenset dem til hvis det handlet om belåning til boligkjøp.

Kom fra BCG og ABG

De to investeringsdirektørene i Anders Wilhelmsen-selskapet Watrium tatt opp lån på 96 millioner kroner for å kjøpe aksjer for 108 millioner kroner i investeringsselskapet de jobber i.

Duoen gikk til Watrium i november 2018. Rød kom fra Boston Consulting Group mens Stenrød kom fra ABG Sundal Collier.

Nå jobber de med å forvalte milliardverdier som investeringsdirektører i Watrium på vegne av Anders Christian Wilhelmsen og resten av familien. Watrium handler om eiendommer som står for halvparten av verdiene samt aksjer innen bioteknologi, teknologiaksjer og ulike former for energi.

90 prosent belåning

Nå skal ikke bare eierfamilien bli rik, men også de to investeringsdirektørene. Wilhelmsen-familien har nemlig nå latt dem kjøpe seg inn i Watrium. Ikke bare det, de har valgt å nesten fullfinansiere aksjekjøpene deres for beløp langt over det en normal bank ville turt å ta av risiko.

Rød og Stenrød har opprettet hvert sitt aksjeselskap som ikke skal ha noen annen aktivitet enn å eie Watrium-aksjene. Ei heller kan selskapet ta opp annen gjeld.

Watrium låner Røds selskap, iCorn, 56 millioner kroner til kjøp av Watrium-aksjer for 63 millioner. På samme måte låner de Stenrøds selskap, Haakst Invest, 40 millioner til kjøp av Watrium-aksjer for 40 millioner.

Egenkapitalinnsatsen for de to utgjør følgelig moderate 10 prosent mens gjelden på 90 prosent er til selskapet de kjøper aksjer i.

Motregner utbytte

Utbytter og proveny fra salg av aksjene skal gå til nedbetaling av lånene. Watrium har også mulighet til å motregne direkte mot lånene.

Så hva er prisingen? Jo aksjekjøpet på til sammen 108 millioner gjøres til det som ble beregnet som NAV-verdi ved utgangen av 2019 på 5,85 milliarder kroner. I den grad det har vært verdistigning frem til aksjekjøpet har duoen kommet inn til en tilsvarende rabatt.

Litt egenkapital satser de to Watriumforvalterne selv, men duoen vil ikke svare på hvordan de har finansiert de henholdsvis 7 og 5 millionene de har måttet spytte inn selv, men tegn tyder på at også egenkapitalen er lånte penger.

Stenrød kjøpte sin bolig på Ski for 6,4 millioner i 2015, men i fjor pantsatte han den for 5,3 millioner, mens Rød, som kjøpte sin bolig på Ullern for 9,9 millioner i 2008 pantsatte den for 20 millioner i 2018.

Hvis de ferske pantene er fullt utnyttet har duoen tatt opp lån på 120 millioner.

Håper på mer opp enn ned

«Når det gjelder investeringene du har fanget opp så er det en del av det langsiktige med-investeringsprogrammet til Watrium. Generelt liker vi i Watrium at ledere i våre porteføljeselskaper investerer egne midler i selskapene; dette for å sikre felles insentiver og at vi er i samme båt», skriver Knut Olav Rød i en e-post til Finansavisen.

Dertil legger han til:

«De samme prinsippene gjelder for oss som arbeider i Watrium. Watrium har en spennende portefølje av virksomheter og eiendommer og vi er veldig glade for at Watrium legger til rette for at vi får lov til å investere egne midler direkte i denne porteføljen».

Hvor høy NAV-verdien i Watrium var ved utgangen av 2020 har ikke Rød tall for ennå. På spørsmål om de to har noe personlig ansvar hvis Watrium-aksjene skulle falle under egenkapitalverdien i de to investeringsselskapene, svarer Rød:

«Fremtiden vil sikkert by på både oppturer og nedturer, men forhåpentligvis, over tid, mer opp enn ned».