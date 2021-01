Advarer mot syv aksjer

Investtech opererer med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Formålet med porteføljen er å vise investorer hvilke aksjer man (ifølge Investtechs analyser) bør holde seg unna. Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.

I løpet av forrige uke gikk porteføljen opp 2,7 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 0,8 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 1,1 prosent hittil i år.

Frykter kursfall i Self Storage Group

Denne uken gjør Investtech et bytte i porteføljen, XXL går ut mens Self Storage Group kommer inn. Årsaken til det er at XXL har brutt opp gjennom den fallende trendkanalen og viser dermed et sterkt kortsiktig momentum. Samlet sett er Investtech nøytrale til XXL.

Gjennom store deler av 2020 lå Self Storage Group i en fallende trendkanal. Etter en rekyl opp i november, har kursen igjen pekt ned og aksjen har nå brutt støtten ved 25 kroner. Investtech anbefaler salg av Self Storage Group, og ber investorer om å holde seg unna aksjen til den begynner å viser mer positive takter.

Lottoaksje

Norwegian er likevel den aksjen Investtech er mest skeptisk til.

«Norwegian er en typisk lottoaksje. Den har de siste månedene tiltrukket seg mange risikosøkende investorer som ser mulighet for en rask gevinst, og det anses nesten umulig å predikere kursutviklingen på kort sikt. Statistisk har imidlertid slike lottoaksjer, spesielt om de er teknisk negative, utviklet seg svært dårlig. Risikoen er ekstremt høy, med historiske månedlige svingninger på 79 prosent», skriver Geir Linløkken i en oppdatering.

Utvalget i «hold-deg-unna-porteføljen» er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand, og volum. Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt.