Regner hjem stort hopp i sparebank

Det var holdanbefalinger på SR Bank som gjaldt for Pareto-analytiker Vegard Toverud før coronakrakket og gjennom våren og sommeren. Så gikk han til kjøpsanbefaling etter at aksjen hadde begynt å stige, og siden har det fortsatt opp. Toveruds kursmål på 90 kroner er passert, og nå skrur han markert opp til 120 kroner i forbindelse med at han sender ut en ny kjøpsanbefaling til kundene.

Derimot har Toverud nedjustert SpareBank 1 Østfold Akershus fra Kjøp til Hold med kursmål på 280 kroner.

UBS rykket fredag morgen ut med nedgradering av Norsk Hydro etter kursoppgangen. Banken spår nå aksjen i 45 kroner, og har en holdanbefaling.

Nedjustering står også Credit Suisse for i Yara. Aksjen kuttes fra Hold til Salg med kursmål på 350 kroner.

Ytterligere én utenlands investeringsbank nedjusterer i det Societé Generale tar ned Equinor fra Kjøp til Hold selv om kursmålet er hevet fra 155 til 175 kroner.