Credit Suisse nedgraderer Yara til underperform med et kursmål på 350 kroner pr aksje, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset viser til Yara er overvektet mot europeisk gass, hvor det estimeres en negativ effekt på 500 millioner dollar i 2021, som med en estimert negativ valutaeffekt på 100 millioner dollar, mer enn utligner oppgangen i nitrogenprisene, ifølge en analyse fra selskapet.

Credit Suisse skriver videre at Yara er priset til en 29 prosent premium mot bokførte verdier, et nivå den kun har handlet på fem prosent av tiden siste fem år. Målt mot samme periode handler Yara-aksjen 13 prosentpoeng over snittverdsettelsen, ifølge analysen, skriver TDN.