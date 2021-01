Er blitt milliardær etter vanvittig aksjeår

Det er få investorer som har samme risikoappetitt som Tore Aksel Voldberg fra Aremark, og hans 30 år lange liv i aksjemarkedet har vært preget av store opp- og nedturer.

Han tjente en formue for så å tape alt, tjente enda en formue og så tapte alt igjen. Slik har det fortsatt. I 1999 var han god for et sted mellom 1 og 1,5 milliard kroner etter en vanvittig oppgang i Opticom, som tilslutt kollapset.

Etter finanskrisen tok det hele seks år før egenkapitalen i Voldbergs investeringsselskaper Skøien og Dukat var i pluss igjen.

Men stahet og langsiktighet lønner seg, og med god hjelp fra meglerhusenes kredittlinjer har Voldberg igjen blitt en skikkelig storfisk.

Når det har gått galt har Tore Aksel hatt en stor hær med hjelpere rundt seg, og det er alltid noen som stiller opp. Edvin Austbø har blant andre stilt med en hjelpende hånd flere ganger.

Hvordan har det gått uten bråk? Jo, det hersker aldri tvil om hva dealen er og hva som skal betales tilbake. For Voldbergs del handler det aldri om vilje, men bare evne. Det skiller han fra mange andre investorer. Mens andre prøver å være smarte og komme bedre ut er Tore Aksel angivelig 100 prosent redelig og ydmyk mot motpartene.

Aksjeportefølje Selskap Verdier (Mill. kr) Vaccibody 698,3 Solon Eiendom 500,0 Kahoot 280,8 Atlantic Sapphire 223,6 Nordic Semiconductor 160,9 Thin Film Electronics 22,7 Icelandic Salmon 12,8

Belåner kraftig

Ifølge en fersk oversikt fra Oslo Børs har Voldberg nå en aksjeportefølje på 1,9 milliarder kroner. Dette er bare inkludert posisjoner hvor han er blant de 50 største aksjonærene. Derfor er hans reelle portefølje trolig enda større.

Ved utgangen av 2019 hadde Skøien og Dukat en samlet gjeld på 729 millioner kroner. Tore Aksel Voldberg vil ikke si noe om dagens gjeldssituasjon, men ser man på eierpostene på dette tidspunktet og sammenligner med i dag, er trolig belåningen ikke dratt opp.

Det betyr at Voldberg er blitt milliardær med god margin, trolig med en egenkapital på rundt 1,2 milliarder kroner.



Han er kjent som for å belåne investeringene kraftig, noe som har vært med på å forsterke nedturene. Det fikk han senest kjenne på da coronapandemien traff Oslo Børs i mars i fjor.

Sutrer aldri

Meglerhusene har også tjent gode penger på alle opp- og nedturene til investorene. I perioder har Voldberg skyldt byens meglerhus mye penger, men de har holdt han levende, som en slags investering i fremtiden.

Dårlige råd gjør mange investorer kranglete. Der er Tore Aksel er annerledes. Han sutrer aldri, tar alltid telefonen selv om det er problemer og unngår derfor å bli tvangssolgt på ugunstige kurser.

Ved siden av store aksjeverdier, sitter investoren også på betydelig private verdier gjennom sin privatbolig Skøien hovedgård ved Frognerparken i Oslo.

I 1997 betalte Voldberg 23 millioner kroner for prakteiendommen og han har trolig brukt rundt 150 millioner kroner på å restaurere og pusse opp den 2.000 kvadratmeter store boligen.

Tidlig inn

Men hvilke aksjer er det som har løftet Voldbergs aksjeportefølje til himmels? Den største posten er kreftvaksineselskapet Vaccibody, hvor investoren gikk tungt inn i en emisjon i februar 2019.

Kapitalinnhentingen ble gjennomført til 8 kroner pr. aksje i gråmarkedet, justert for splitt. I dag omsettes Vaccibody for 70 kroner, hvilket betyr at Voldberg har gjort 9-gangeren på pengene.

Vaccibody-aksjene hans er nå priset priset til rett i underkant av 700 millioner kroner på Euronext Growth.

Hyppig trading

Men det stopper ikke der. Voldberg var også tidlig inne i læringsplattformen Kahoot, og har hatt en eventyrlig kursoppgang der – på samme måte som Jan Haudemann-Andersen.

Beløpet er riktignok en del lavere, men Voldberg sitter fortsatt på Kahoot-aksjer for 281 millioner kroner.

Av aksjonærlister fremgår det at investoren har både kjøpt og solgt Kahoot-aksjer om hverandre, samt lånt ut aksjer til shorting på veien opp. Det seneste året har Kahoot-aksjen lagt på seg 419 prosent og selskapet prises til over 52 milliarder kroner.

I forrige uke skrev Finansavisen at Voldberg hadde solgt unna aksjer for over 100 millioner kroner. Det betyr at investoren nylig satt på Kahoot-verdier for 365 millioner kroner.

Tilbake på 1980-tallet satt Voldberg i kontorfellesskap med Jan Haudemann-Andersen, og det var angivelig en medvirkende årsak til de store oppturene tidlig i karrieren.

Eksklusiv gjeng

To drømmetreff i aksjemarkedet er nok for å bli rik, men Voldberg har flere ess i ermet. Han er også aksjonær i Nordic Semiconductor med aksjer for 161 millioner kroner.

Teknologiselskapet som er markedsledende på Bluetooth, har gått som et uvær på børs det seneste året og er opp 145 prosent. Også her har Voldbergs eierandel gått i berg- og dalbane, men med en stigende oppadgående trend.

Det har betalt seg å være langsiktig, og første gang Voldberg viste seg på aksjonærlisten var i starten av 2016. Siden det har Nordic Semiconductor gått nesten fire-gangeren.

Turboinvestoren er også aksjonær i det landbaserte oppdrettsanlegget Atlantic Sapphire, hvor aksjeposten beløper seg til 224 millioner kroner. Også her var han tidlig inne.

I dag sitter Tore Aksel Voldberg i et kontorfellesskap i Olav Vs gate 5 gate sammen med Simen Thorsen, Solon, Edvin Austbø, samt mange andre herunder Eigil Stray Spetalen og Reidar Fougner.

Børsoppturen i Atlantic Sapphire henger sammen med Runar Vatne, Simen Thorsen og Arctic Securities. Felles for disse er at de bruker Arctics Alexander Borgen som megler, i likhet med Jan Haudemann-Andersen.

Bygde seg opp

Den nest største posisjonen til Voldberg er Solon Eiendom, som han selv var med å starte opp i 2007 sammen med Simen Thorsen. Verdiene har økt kraftig, og i dag sitter Voldberg med Solon Eiendom-aksjer for 500 millioner kroner gjennom Skøien og Dukat.

Mye av denne oppgangen kom i 2018. I 2019 var utviklingen flat, og coronakrisen sendte verdiene ned – en nedgang som fortsatt ikke er hentet helt igjen.

Utover overnevnte investeringer eier også Voldberg mindre aksjeposter i oppdretteren Icelandic Salmon og Thin Film Electronics.