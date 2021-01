Kastet harddisk med bitcoins til 2,4 mrd. – nå vil han saumfare søppeldyngen for å finne den igjen

Walisiske James Howells, IT-ingeniør fra Newport, har tatt kontakt med offentlige etater i sitt lokalsamfunn for å få tillatelse til å rydde søppel på den lokale søppeldyngen.

Tilbake i 2013 kastet nemlig Howells en harddisk med 7.500 bitcoins på søppeldyngen i Newport. Han mener at harddisken fremdeles er der.

Etter rallyet i bitcoin er nå de digitale myntene verdt nesten 2,4 milliarder kroner. Det siste året har bitcoin-kursen steget med hele 400 prosent. Ekspertene er uenige om hvilken utvikling bitcoin tar fremover, men britiske myndigheter har advart sterkt mot kryptoinvestering.

– Du må være forberedt på å miste alle pengene dine, sier de i et notat.

Howells mener han hadde to identiske harddisker til sin bærbare datamaskin og at han kastet den som hadde krypteringsnøkkelen som trengs for å få tilgang til bitcoinene han eier.

– Harddisken kan være skadet på utsiden, men det er en god sjanse for at platelagerskiven på innsiden fremdeles er intakt, sier Howell til CNBC.

Hvis det er tilfellet kan dataeksperter gjenoppbygge harddisken og lese dataene direkte fra lagringsskiven.

I myndighetenes hånd

Han trenger imidlertid tillatelse fra lokale myndigheter til å gjennomsøke søppeldyngen han kastet harddisken på. Området er ikke åpent for allmenheten og det er kriminelt å forsøke å ta seg inn på området uten tillatelse.

I et desperat forsøk på å få tillatelse til å lete har han lovt å donere bort 25 prosent av bitcoin-verdiene til hjembyen sin. Det vil i så fall bli totalt 600 millioner kroner til lokalsamfunnet.

Newport City Council har imidlertid avslått Howells' forespørsler på grunn av klimamessige spørsmål.

– Kostnadene knyttet til å grave opp søppeldyngen, lagre og behandle søppelet, kan beløpe seg på flere millioner pund – uten at det er noen garanti for at man faktisk finner harddisken, sier en talsperson i Newport City Council.

– Jeg har ikke engang fått mulighet til å fortelle hvordan jeg ville gått frem for å begrense skadene på miljøet. De sier bare blankt nei hver gang, sier Howell.