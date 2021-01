Hedgefondforvalter: – Bidens støttepakke kan sprekke boblen

– I denne krisesituasjonen har vi ikke råd til å la være å handle, sa påtroppende president Joe Biden da han presenterte sin økonomiske handlingsplan torsdag.

Den nye krisepakken er på hele 1.900 milliarder dollar – eller 16.000 milliarder kroner – for å gjenreise økonomien etter pandemien.

En hedgefondforvalter mener den gigantiske redningspakken kan gjenskape noe à la det som skjedde under «the roaring 20's». Den gang fikk myndighetene innbyggerne raskt ut i arbeidslivet, og nå ønsker Biden å gjøre det samme.

– Men vær forsiktig. «The roaring 20's» endte som kjent i det store krakket på Wall Street i 1929. Det kan føre til økende inflasjon som potensielt kan sprekke den storslåtte aksjeboblen, sier David Neuhauser, adm. direktør i Livermore Partners, til CNBC.

Han mener investorene bør være bekymret for at krisepakken kan føre til noe av det samme som det som skjedde i 1929.

– Vi ser en massiv innsprøytning av midler, men vet ikke hva fremtiden vil bringe, sier forvalteren.

Krakket i 1929 førte til et fall på 86 prosent i aksjemarkedet på mindre enn tre år, og markedet ikke hentet seg inn igjen før i 1954.

– Positiv overraskelse

Neuhausers syn på saken er imidlertid ikke konsensus. James Sullivan, Asia-sjef i JPMorgan, meldte fredag at støttepakken fra Biden var mer enn dobbelt så stor som det banken estimerte.

Han mener dermed det var en positiv overraskelse for markedet og den amerikanske veksten de kommende årene.

Goldman Sachs skriver også at de hever sine estimater for fremtidig finanspolitikk i USA etter nyheten.

Banken understreker at Bidens forslag går lenger enn de ventet hva gjelder individuell støtte, støtte til arbeidsledige og statlig støtte, men understreker at det fremdeles er et stort hinder å få forslaget gjennom Kongressen.

– Markedet prøver å finne ut av hvilket narrativ de skal gå for. Og de siste ni månedene har det nesten utelukkende vært en rett linje rett opp, sier Neuhauser.

– Jeg tror det vil ende opp med å bli så mye investert i markedet at vi til slutt vil vi se inflasjonen ta tak. Det er slike ting som til slutt kan sprekke boblen.