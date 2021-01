– Investeringene vil rotere ut av fremvoksende markeder

Torsdag kveld la den påtroppende presidenten Joe Biden frem sin krisepakke på 16.000 milliarder norske kroner. Blant tiltakene i planen er krisehjelp i form av direkte utbetalinger, heving av minstelønnen og et midlertidig løft i arbeidsledighetsytelsene. JPMorgan-analytikeren James Sullivan mener at pakken vil føre til at investorene vil investere mer i USA fremfor fremvoksende markeder i Asia.

«Mange investorer har vært veldig positive til fremvoksende markeder i Asia fremfor det amerikanske markedet. Vi har sett 18 påfølgende måneder med vekst i investeringene i markedene i Asia», uttaler analytikeren, med Asia som kjerneområde, til CNBCs «Street Signs Asia».

«Det er veldig sannsynlig at investeringene vil rotere ut av de fremvoksende markedene i Asia og inn i det amerikanske markedet fremover. Grunnen til det er boosten den amerikanske økonomien vil få av Bidens pakke», legger han til.

Positiv overraskelse

Før Biden la frem støttepakken torsdag ventet JPMorgan en pakke på rundt halvparten av beløpet av det som er lansert. Sullivan mener at pakken er en positiv overraskelse og vil bidra til økonomisk vekst fremover.

«Jeg tror vi allerede er inne i et skifte fra investeringer i fremvoksende markeder mot USA. Det har vært investert aggressivt i Asia de siste månedene, men dette vil endre seg», sier Sullivan.

Han legger til at Kina kan bli hardest rammet og ett av de første markedene til å merke endringen i investeringstrendene.