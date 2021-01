Ser positive utsikter for markedene i Asia

Vasu Menon, direktør i OCBC Bank Wealth Management, tror på volatilitet på kort sikt i de asiatiske markedene, men er optimistisk til utsiktene i 2021.

– Aksjemarkedet gjør det ikke så bra som det gjorde i 2020, som var et veldig godt år til tross for den økonomiske elendigheten. Men jeg synes 2021 ser positivt ut, sier Menon i et intervju med Bloomberg.

Menon forklarer at selv om prisene ser høye ut, har aksjer mer å gå på. Han ser også et skifte mot mer sykliske aksjer i 2021.

– Hvis du ser på verdsettelsene så ser prisene høye ut. Men du må huske at rentene er veldig lave, noe de vil fortsette å være i lang tid, så det er rom før høyere verdsettelser. Teknologiaksjene har vært de største driverne, men vi tror på rotasjon mot mer sykliske aksjer og verdiaksjer, sier Menon.