Dating-appen Bumble børsnoteres

I 2020 var det rekordmange børsnoteringer på New York-børsen, og stadig nye selskaper ønsker børsnotering.

Fredag meldte dating-appen Bumble at selskapet skal noteres på New York-børsen, ifølge CNN.

Goldman Sachs og Citigroup er tilretteleggere av børsnoteringen, skriver Marketwatch.

Bumble sier at selskapet hovedsakelig vil bruke inntektene fra noteringen til å betale ned gjeld og kjøpe tilbake aksjer fra private aksjonærer.

Selskapet, som per slutten av september hadde 42,2 millioner aktive brukere, genererte 376,6 millioner dollar i inntekter mellom 29. januar og 30. september i fjor. I samme periode endte resultat etter skatt på minus 84,1 millioner dollar.

«Vi er fortsatt forpliktet til den store muligheten foran oss for å gjøre dating sunnere og mer rettferdig over hele verden, ikke bare for kvinner, men for mennesker over hele kjønnsspekteret», skrev adm. direktør Wolfe Herd fredag.