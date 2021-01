Brune selskaper med grønn finansiering

ESG-bølgen som har bredt seg over verden fører nå med seg nye finansielle instrumenter til obligasjonsmarkedet, og sist ut er bærekraftslinkede obligasjoner (SLB). Førstemann ut i Norden til å utstede en slik obligasjon er Odfjell, som nå har hentet 850 millioner kroner og i samme transaksjon lover en reduksjon av flåtens karbonintensitet med 50 prosent innen 2030.

– I denne typen obligasjoner gir man selskaper, som ikke har prosjekter som kan finansieres grønt, en mulighet til å forplikte seg til å nå ESG-relaterte mål, sier Nicolai Bratt, sjef for obligasjonsavdelingen i Nordea Norge.

Nordea var en av tre tilretteleggere i Odjell-obligasjonen, sammen med DNB Markets og SEB.

Der grønne og sosiale obligasjoner er rettet mot spesifikke bærekraftige prosjekter, skiller SLB seg ut ved at de ikke er bundet opp til et spesifikt prosjekt eller område.

Midlene kan brukes fritt, men selskapet er derimot bundet opp mot forhåndsbestemte ESG-mål – og dersom målene ikke oppnås, blir selskapet straffet med dårligere lånevilkår.

MER GRØNT: Nicolai Bratt, sjef for obligasjonsavdelingen i Nordea Norge. Foto: Nordea

– Det fungerer mer som en pisk enn en gulrot. I sammenheng med Odfjells SLB er pisken 1,5 prosent ekstra betalt når obligasjonen forfaller, dersom de ikke reduserer karbonintensiteten ved flåten med 50 prosent innen 2030, sier Bratt.

Sustainability linked bonds (SLB) En type obligasjon som knyttes opp mot ESG-mål, men hvor pengene kan brukes fritt av selskapet.

Dersom målene ikke oppnås, straffes utsteder med høyere renter eller innløsningspris.

ESG-indikatorene og -målene skreddersys for hvert enkelt selskap og skal være relevant for selskapets virksomhet.

Målene settes i samarbeid med utsteder og tilrettelegger. En ekstern aktør skal gjøre en uavhengig vurdering av ESG-målene og selskapets bærekraftsarbeid.

Disse målene skal ikke oppnås gjennom naturlig vekst og utvikling av teknologi, men være noe selskapet aktivt må strebe etter. Kilde: Nordea

Kraftig overtegnet

Alexander Berg, sjef for bærekraftig finans i Nordea Norge, forteller om stor interesse rundt Nordens første SLB. Odfjells obligasjon ble kraftig overtegnet.

– Selskapet har levert veldig bra på et nordisk roadshow, og det har vært tre fulle dager. Det skyldes nok mest at selskapet har levert veldig sterke resultater, men også det at det har konsentrert seg om bærekraft de seneste årene og har satt seg ambisiøse utslippsmål. Så har det vært mindre opptatt av hvordan de hentet pengene, sier Berg.

MER BÆREKRAFT: Alexander Berg, sjef for bærekraftig finans i Nordea Norge. Foto: Nordea

– Hvordan vet man at selskapet ikke vil nå dette målet gjennom naturlig vekst og teknologiutvikling?

– Målene settes i samarbeid mellom utsteder og tilrettelegger. I tillegg er det anbefalt å ta med en ekstern aktør for å gi en uavhengig vurdering av hvor ambisiøse disse målene er. Den eksterne aktøren skal gi mest mulig transparens til investorene om at målene er i samsvar med internasjonale anbefalinger for hvordan SLB-ene skal strukturers, svarer Berg.

– Kan trekke investorer

Nordea-ekspertene er enige om at markedet for SLB skal vokse. Med Odfjell som debutant i shippingsektoren, er det mulig at andre sektorer og selskaper følger etter. Bratt trekker frem oljerelatert sektor som eksempel på hvor SLB kan være aktuelt i fremtiden.

– Siden oljesektoren ikke er grønn fra før, men ønsker å redusere karbonavtrykket, kan SLB-er være aktuelt. Sektoren måler allerede utslipp svært tett, og en utstedelse av en slik obligasjon kan være til signal til offentligheten, sier Bratt og legger til:

– Selskapene ønsker å oppnå en bredest mulig interesse for obligasjonsutstedelsene sine, og en utstedelse av SLB kan trekke investorer som ikke nødvendigvis var interessert i utgangspunktet.

Både utstedere og investorer er med på drive trenden, men Berg poengterer at politikk og regulering er avgjørende for å drive markedet i en mer bærekraftig retning på overordnet nivå.

– På globalt nivå og i EU er det blitt innført strengere og flere reguleringer, som IMO-strategi til å kutte utslipp fra skip, eller EUs action plan for bærekraftig finans, som legger styringer for når en økonomisk aktivitet kan anses som grønt. Dette tror jeg vil øke integreringen av bærekraft i investeringsbeslutninger, både i næringslivet og finans, og føre til flere SLB-er i fremtiden, sier Berg.