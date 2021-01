Usikker børsåpning i vente etter oljeprisfall

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,09 prosent på Oslo Børs fra start. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Olje

Oljeprisen faller kraftig mandag morgen og brent-oljen er ned 2,77 prosent til 54,84 dollar. WTI-oljen er opp 0,23 prosent til 52,23 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 54,92 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Svekket kinesisk etterspørsel og økt antall smittetilfeller i landets hovedstad legger en demper for utviklingen. Mer enn 28 millioner kinesere er i nedstegning-modus i Beijing etter at smitten har begynt å ta seg opp igjen.

Til tross for økt fokus på smittetall opprettholder flere analytikere et positivt syn på oljemarkedet på mellomlang sikt. Det legges blant annet vekt på Saudi-Arabias produksjonskutt på en million fat pr. dag, i tillegg til vaksinenyheter og ytterligere støttepakker fra USA, melder TDN Direkt.

– Forutsatt at etterspørselsveksten forblir stabil, bør man kunne se et lagertrekk på 1,1 millioner fat pr. dag i første kvartal, sier en ANZ-analytiker til Platts.

Asia

I Japan synker Nikkei 0,97 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,60 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,87 prosent, og CSI 300 er opp 1,13 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,72 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,78 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,78 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,69 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene falt i New York fredag etter en rekke svake makrotall. Nedgangen kom til tross for Bidens stimulipakke på 1.900 milliarder dollar. Mandag er markedene i USA stengt mandag på grunn av Martin Luther King Day.

Dow Jones falt 0,57 prosent til 30.814,3 og er med det opp 0,7 prosent i år .S&P 500 endte ned 0,72 prosent til 3.768,3. Det vil si at indeksen er opp 0,3 prosent siden nyttår. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,87 prosent til 12.998,5. Indeksen har dermed steg 0,9 prosent hittil i år.

Flere amerikanske selskaper har begynt å legge frem tallene for fjerde kvartal og 2020 sett under ett. Wells Fargo la frem tallene fredag og ble kraftig straffet med et stup på 7,8 prosent fredag. Denne uken skal flere store selskaper i ilden, blant annet Bank of America, Netflix og Goldman Sachs.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser skal BerGenBio holde foredrag ved SEB Virtual Nordic Healthcare Conference mandag.

Oslo Børs falt på ukens siste handelsdag og endte ned 1,09 prosent til 987,9 – det laveste intradag. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6.143 millioner kroner.

Norwegian stupte 14,79 prosent og toppet taperlisten etter at selskapet la frem en redningsplan torsdag, der det dropper langdistanse og vil fokusere på Norden.

Bedre gikk det for Play Magnus-aksjen , som klatret 8,66 prosent etter at nettstedet Der Aktionär har fått øyne opp for aksjen og omtaler den som en mulig tidoblingskandidat.

Pexip steg 7,14 prosent etter at selskapet kunngjorde at det har innledet et strategisk partnerskap med Logitech innen videokonferanse.

Dette skjer i dag - mandag

Presentasjoner:

- BGBIO: SEB Virtual Nordic Healthcare Conference 9.40

Annet selskaper og børs:

- Børs: USA-børsene stengt

Makro:

- Kina: industriproduksjon, detaljhandel, investeringer desember 3.00

- Kina: BNP 4.kv 3.00

- Kina: arbeidsledighet desember 3.00

- Japan: industriproduksjon endelig november 5.30

- Italia: KPI endelig desember 10.00