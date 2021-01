Oslo Børs flater ut

Oslo Børs startet mandagen i rødt, men har flatet ut.

Etter rundt halvannen times handel står hovedindeksen i 988,34, opp 0,04 prosent. Totalt er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,4 milliarder kroner.

I grønt

Kahoot stiger etter at Northzone selger aksjer i teknologiselskapet for 1,3 milliarder kroner. Kjøperne er SoftBank og adm. direktør i Kahoot, Eilert Hanoa.

Reach Subsea stiger kraftig etter at selskapet har inngått et nytt samarbeid med Kongsberg Maritime og Massterly.

Aker Carbon Capture stiger kraftig etter nyheten om at det inngår et nytt samarbeid med Hitachi Zosen Inova. De to selskapene skal jobbe med løsninger for europeisk avfallshåndtering.

Aker stiger etter at det bekrefter at det har trukket tilbudet på vindkraftselskapet NBT.

Norwegian falt kraftig fra start, men har snudd opp. Forrige uke lanserte selskapet en ny plan som fokuserer på flyvninger i Norden.

I rødt

Oppdrettskjempen Mowi faller etter at det publiserte en skuffende oppdatering om tallene for driftsresultatet og slaktevolumet for fjerde kvartal 2020.

Energiselskapet BW Energy slapp mandag morgen en produksjons- og finansiell oppdatering, som blant annet viste lavere kontantbalanse. Aksjen synker på nyheten.

Nel har steget kraftig de siste par månedene, men faller mandag tilbake. Aksjen endte på andreplass over DNB Markets liste over de mest handlede aksjene for 2020.

Equinor steg kraftig forrige uke, blant annet på positive vind-nyheter, men faller noe tilbake mandag.

Olje

Oljeprisen avsluttet fredagen på rundt 54,80 dollar, og mandag morgen står den i 55,14 dollar. WTI-oljen er ned 0,17 prosent til 52,02 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 54,92 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Amerikanske operatører har lagt ytterligere press på oljeprisen etter at det har iverksatt drift av flere olje- og naturgassrigger for den åttende uken på rad forrige uke. Grunnen er høyere oljepris, som har gjort det mer lønnsomt å sette i gang. Antallet rigger i drift er uansett omtrent halvparten av nivået i fjor, melder Reuters.

Svekket kinesisk etterspørsel og økt antall smittetilfeller i landets hovedstad legger også en demper for utviklingen. Mer enn 28 millioner kinesere er i nedstegning-modus i Beijing etter at smitten har begynt å ta seg opp igjen.