Meglerhus hever kursmålet i teknologirakett med 45 kroner

Meglerhuset ABG Sundal Collier jekker opp kursmålet i Nordic Semiconductor-aksjen til 175 kroner fra tidligere 130 kroner. Det opprettholdes samtidig en kjøpsanbefaling, fremgår det av en analyse fra meglerhuset mandag, ifølge TDN Direkt.

ABG Sundal Collier ser sterkt momentum i estimatene for 2021, og mener at det er oppsiderisiko når man sammenligner konsensus for salgsestimatene for inneværende år på 509 millioner dollar.

«Vi forventer at det positive momentet fra flere større kunder vil bidra til å fungere som en katalysator i 2021-estimatene, med en ekstra drivkraft mot estimatene for andre halvår, hvor salg fra Cellular-segmentet er satt til å øke betydelig», skriver meglerhuset.

I slutten av forrige uke rykket Danske Bank ut med en analyse på teknologiselskapet og hevet kursmålet til 168 kroner, fra tidligere 154 kroner.

Aksjen har steget 155,10 prosent det siste året og stiger rundt tre prosent på børs mandag, til 141,2 kroner.