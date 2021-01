Advarer mot peer group-verdsettelse

Du har sikkert hørt det før og kanskje hyppigere nå enn tidligere: En analytiker sier kjøp aksjen siden den handles til 50 prosent rabatt sammenlignet med peers.

«Peer group verdsettelse var årsaken til alle dotcom-boblene. Et selskap kan ikke verdsettes høyt bare fordi et annet blir det», tvitret Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød fredag.

DNB Markets profilerte telecom-analytiker Frank Maaø kontret med følgende melding:

«Husker godt peer-gorup-manien som møtte meg da jeg startet som tech/telecom-analytiker i mars 2000».

Hvorpå førstelektor i finans Jon Mjølhus ved Universitetet i Sørøst-Norge svarte:

«Jepp. Vinteren 2000 husker jeg det ringte en amerikansk forvalter som skulle kjøpe aksjer i Telecomputing, som han mente det billigste av peers i hele verden. Telecomputing hadde knapt inntekter, så peers må vel da ha hatt enda mindre inntekter.»

Mangel på metoder

Blant selskapene som ble notert på Euronext Growth i fjor var det mange uten inntjening som fikk svært høy prising.

– Den klassiske metoden for å verdsette selskaper er å neddiskontere kontantstrømmer, men for mange av de nystartede Euronext Growth-selskapene eksisterer det ikke omsetning og markedene de skal inn i er gjerne ikke-eksisterende i dag. I mangel av verdsettelsesmodeller bruker meglerhusene ofte peer group-verdsettelse, der man finner selskaper som prises høyt og bruker det som fasit, sier Eriksrød.

– Tar du en slik verdsettelsesmetode for god fisk?



– Nei og det er ofte ferske analytikere som går i den fellen, sier han.

Se på investert kapital

– Hvordan skal man som investor tenke for å verdsette nyoppstartede selskaper uten omsetning?

– Investorer må ha evne til kritisk tenking. Et startpunkt kan være å vurdere hvor mye kapital som er blitt investert. Prises selskapet til altfor mange ganger investert kapital uten å ha vist til konkrete resultater burde varsellampene blinke. Det er viktig å se på hva selskapet har oppnådd og ikke bare vurdere fremtidig markedspotensial. Det er en veldig lang vei å gå fra å være et nyoppstartet selskap til å kunne erobre et marked, sier Eriksrød, og fortsetter:

– De fleste selskaper faller av underveis og det tar ikke peer group-betraktninger hensyn til. Når man begynner å miste bakkekontakten er man mer avhengig av å tro på at trærne vokser inn i himmelen.