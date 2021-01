Venter opptur fra start på Oslo Børs

Førhandelen til IG Trading viser en oppgang på 0,71 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Brent-oljen er i skrivende stund opp 0,4 prosent til 54,92 dollar. WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 52,18 dollar. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,95 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Markedet får i dag månedsrapporten for desember fra International Energy Agency (IEA). IEA jekket i desember ned sine oljeetterspørselsestimater på kort sikt etter smittetilfellene verden over stiger.

En lekkasje på et oljerør sørget i går for at Libya har redusert sin oljeproduksjon med 200.000 fat per dag, ifølge Bloomberg.

– Det som har skjedd skjer daglig med selskaper som opplever budsjettkutt. De er truet med å måtte redusere produksjonen eller kutte helt, sier Mustafa Sanalla, sjef for National Oil Corporation i Libya.

Libyas oljeproduksjon økte til 1,2 millioner fat pr. dag i november fra mindre enn 100.000 fat pr. dag i september, etter en åtte måneder lang oljeblokkade ble hevet. Tilbake i november fortalte Sanalla at de ønsker å øke produksjonen til 1,7 millioner fat pr. dag.

Det går ikke overens med OPECs beslutning om å holde produksjonen på et relativt lavt nivå for å ha kontroll på tilbudet og dermed også prisbevegelsene.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,6 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,1 prosent, og CSI 300 er ned 0,5 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 3,1 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 2,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,2 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,4 prosent.

Wall Street

Børsen i USA var stengt i går på grunn av Martin Luther King, Jr. Day.

Hovedindeksen

Oslo Børs startet mandagen rett ned, men klatret jevnt og endte i grønt. Etter en liten sluttspurt endte hovedindeksen i 993,80, opp 0,60 prosent. Totalt ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,5 milliarder kroner.

Golden Energy Offshore Services skjøt fart på børs mandag på tross av at det ikke har kommet noen meldinger fra selskapet.

Onsdag i forrige uke kom det med en melding om ny kontrakt for skipet IMR Despina. Skipet er imidlertid ikke eid av børsnoterte Golden Energy Offshore Services – det er eid av Golden Energy Offshore.

– Dette skipet har ingenting å gjøre med det børsnoterte selskapet, sier Per Ivar Fagervoll, konsernsjef i Golden Energy Offshore, til Finansavisen.

Det børsnoterte Services-selskapet har ikke børsmeldt noen nye kontrakter. Aksjen endte likevel opp hele 109 prosent til 2 kroner. Siste tre måneder har aksjen klatret 250 prosent.

Reach Subsea meldte mandag morgen at det har utviklet undervannsroboter som skal gjøre offshore-service mer kostnadseffektivt.

– Dersom dette konseptet får bredt gjennomslag innenfor olje-, gass- og havvindindustrien kan dette absolutt bli stort. Jeg tror dette vil vekke stor interesse både på grunn av de lave investerings- og operasjonskostnadene, men også det reduserte miljøavtrykket, sier analytiker Sveinung Alvestad i Arctic Securities, om nyvinningen.

Aksjen endte opp 12 prosent til 2,80 kroner.

Dette skjer i dag – tirsdag

Regnskapsrapporter

- Goldman Sachs (ca kl 13.30)

- Bank Of America (før USA-børsene åpner)

Makro

- Norge: skatteregnskap desember 8.00

- Tyskland: KPI endelig desember 8.00

- EMU: driftsbalanse november 10.00

- Olje: IEA månedsrapport 10.00

- EMU: byggeproduksjon november 11.00

- Tyskland: ZEW-indeks januar 11.00

- USA: Redbook detaljhandel, ukedata 14.55

Politikk

- USA: Senatets finanskomité holder en høring av Janet Yellen, som er nominert til å bli finansminister