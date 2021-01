Havvindaksje spås kraftig opp

Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Renewables og kraftprodusenten Hafslund Eco inngikk i november en samarbeidsavtale om utvikling av havvindsprosjekter. Nå har Fearnley Securities-analytiker Jørgen Torstensen laget en analyse der de hever kursmålet på Bonheur fra 270 til 310 kroner. Det representerer 35 prosent opp fra dagens børskurs. Anbefalingen er Kjøp.

HAVVINDOPTIMIST: Analytiker Jørgen Torstensen i Fearnley Securities. Foto: Fearnley Securities

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco skal samarbeide om å søke konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel, og har allerede pekt ut Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen. Det er anslått at områdene legger til rette for 4.500 megawatt med vindkraft. Prosjektet er eiet 50/50 av partene.

Også Danske Bank-analytiker Anders Karlsen har stått for en solid oppjustering. I en analyse hever han kursmålet på Stolt-Nielsen fra 150 til 173 kroner og anbefaler Kjøp.

Nok en oppjustering sto ABG-analytiker Aksel Engebakken for da han hevet Nordic Semiconductor fra 130 til 175 kroner, men den analysen ble omtalt allerede mandag.

SEB gjentar sin salgsanbefaling på Norwegian med kursmål på 25 kroner. De er ikke alene om å spå flyaksjen ned. Morgan Stanley har nedjustert Subsea 7 fra Kjøp til Hold i en analyse, mens Kepler ikke uventet har startet dekningen av Kingfish med en kjøpsanbeflaing. Meglerhuset var tilrettelegger i børsnoteringen av selskapet.