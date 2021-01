Deutsche Banks investorundersøkelse: 90 prosent ser bobletendenser

I Deutsche Banks månedlige investorundersøkelse kommer det frem at veldig mange profesjonelle markedsaktører ser bobletendenser i finansmarkedene. Nesten 90 prosent av de som svarte på undersøkelsen sa at det nå var en rekke prisbobler i markedene, med kryptovalutaen Bitcoin og amerikanske tech-aksjer som de store driverne, skriver Reuters.

BOBLE? Bitcoin (og Tesla) steg flere hundre prosent i verdi i løpet av 2020. Foto: Dreamstime

Når respondentene får helt konkrete spørsmål om den skjebnen til både Bitcoin og Tesla, som økte henholdsvis 300 prosent og 750 prosent i fjor. Svarer et flertall at det er mer sannsynlig at verdien på de selskapene vil halvere seg enn å doble seg.

Ifølge Reuters viser også studien at 71 prosent av de spurte ikke tror det amerikanske sentralbanken vil slutte å stimulere markedene før mot slutten av året.