Amerikansk storbank knuste forventningene

Goldman Sachs hadde press på seg etter at JP Morgan leverte rekordresultater i forrige uke. Likevel så knuste investeringsbanken estimatene for fjerde kvartal.

Banken fikk en inntekt på 12,08 dollar pr. aksje. Langt over forventningene på 7,47 dollar pr. aksje, ifølge tall hentet inn fra Refinitiv.

Banken fikk totalt en omsetning på 11,74 milliarder dollar i fjerde kvartal. Nærmere 1,75 milliarder over forventning, og en økning på 18 prosent fra samme periode året før.

Skuffende renteinntekter

– Vi var i stand til å hjelpe klienter med å navigere gjennom et vanskelig miljø, og som et resultat oppnådde vi sterke resultater på tvers av franchisen, samtidig som vi løftet våre strategiske prioriteringer. Vi håper dette året gir stabilitet og pusterom fra pandemien, men vi er fortsatt klare til å håndtere en bred rekke resultater og er klare til å møte kundenes behov, sier adm. direktør David Solomon i Goldman Sachs.

Inntektene fra aksjehandel steg med 40 prosent fra samme periode året før, fra 1,7 milliarder dollar til 2,4 milliarder. Også det godt over prognosene på 1,89 milliarder dollar.

Renteinntektene var derimot ikke helt der investeringsbank vil håpe på, med bare 1,88 milliarder dollar. Til tross for at det var en økning på 6 prosent fra samme periode i 2019, var det likevel 25 prosent lavere enn i tredje kvartal i 2020 og under det forventede estimatet på 2,06 millioner dollar.

Ifølge CNBC er Goldman Sachs den amerikanske banken som får størst andel av inntektene sine fra Wall Street-aktiviteter. Mens det har vært en liten ulempe de seneste årene fordi det er detaljhandel som har drevet bransjens vekst, har det vist seg å være en fordel under pandemien.