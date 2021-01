Oppgang i vente for Oslo Børs

Førhandelen til IG Trading var paddeflat fra rundt 06.00 onsdag morgen, men pilen peker nå oppover og det går mot en oppgang på 0,26 prosent fra start på Oslo Børs. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent eller innenfor intervallet [0,2, 0,6].

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,64 prosent til 56,30 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,81 prosent til 53,42 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,82 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Investorenes øyne er nå rettet mot lagertall fra American Petroleum Institute (API) onsdag kveld og en oppdatering fra Energy Information Administration på fredag.

Reuters har foretatt en undersøkelse blant seks oljeanalytikere som i gjennomsnitt tror at oljelagrene har falt med 300.000 fat i uken frem til og med 15. januar. Bensinlagrene ventes å stige med tre millioner fat.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,43 prosent, mens den bredere Topix-indeksen synker 0,42 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,25 prosent, og CSI 300 er opp 0,25 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,63 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,54 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,41 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,15 prosent.

Wall Street

Wall Street lyste grønt dagen før Biden innsettes som president i USA, og hentet seg inn etter en svak forrige uke.

Dow Jones steg med 0,44 prosent, til 30.945,83 poeng. S&P 500 la på seg 0,85 prosent, ledet av en oppgang i kommunikasjonstjenester, mens Nasdaq steg med 1,59 prosent etter at både Facebook og Alphabet la på seg henholdsvis 4,13 prosent og 3,58 prosent.

Onsdag klokken 18.00 norsk tid blir Joe Biden ny president i USA og han har allerede lovet massive støtteordninger for å få økonomien opp på beina igjen.

«Prisen for økte stimulanser er høyere statsgjeld, men når målet er å sørge for at økonomien raskest mulig normaliseres når vi kommer ut av pandemiene er det få som bekymrer seg for det», sa sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets tirsdag.

Hovedindeksen

Oslo Børs lyste også grønt tirsdag og hovedindeksen på Oslo Børs stengte opp én prosent tirsdag ettermiddag, til 1.004,7 poeng.

Hovedfokuset gjennom dagen var Kjell Inge Røkkes Aker-konsern, som meldte at det skal ta Aker Horizons på børs innen kort tid. I tillegg kjøper Horizons 75 prosent av aksjene i Mainstream Renewable Power og at selskapet skal overføre eierskapet av REC Silicon til Horizons.

Aker steg 12,16 prosent etter Horizons-meldingen, og REC Silicon REC med 18,8 prosent.

I tillegg steg også Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture med henholdsvis 4,7 og 12,0 prosent på børsen etter oppdateringen.

Verre gikk det for Golden Energy Offshore Services som falt 24,5 prosent i løpet av dagen, og snudde dermed mandagens oppgang.

Dette skjer i dag - onsdag

Regnskapsrapporter:

Øvrige utenlandske:

- Morgan Stanley (ca kl 13.30) - Alcoa, BHP (driftsoppdatering)

- Procter & Gamble

Makro:

- Kina: LPR 2.30

- Storbritannia: KPI desember 8.00

- Storbritannia: PPI desember 8.00

- Tyskland: PPI desember 8.00

- EMU: KPI endelig desember 11.00

- Canada: KPI desember 14.30

- BOC: rentebeskjed 16.00

- USA: NAHB boligindeks januar 16.00

Politikk:

- USA: Joe Biden tiltrer som president 18.00

Makro annet:

- Swedbank: konjunkturprognose 7.00

- Handelsbanken: konjunkturprognose 8.00

- Olje: API ukentlig oljelagertall 22.30

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasin 13.00