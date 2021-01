Norske hedgefond best i Norden

Over de siste 15 årene har den norske hedgefondindeksen levert en årlig avkastning på rundt 7 prosent, ifølge bransjenettsiden HedgeNordic. Med det har norske hedgefond slått både sine danske, svenske og finske kollegaer.

Samlet inneholder den norske indeksen 18 ulike hedgefond, og har gitt en avkastning på over 180 prosent siden 2005.

En sentral del av å drive et hedgefond er å skape avkastning uten at det går på bekostning av risikoen.

Ser man på avkastning i forhold til risiko kommer også de norske hedgefondene best ut, med et Sharpe-forhold på 1,21. Til sammenligning er det estimert et Sharp-forhold på 0,76 for Warren Buffetts portefølje, men det over en 30 års periode.

Begreper Hedgefond: Et samlebegrep for profesjonelle fond som kan investere i et bredt spekter verdipapirer. I motsetning til et aksjefond sikter de mot meravkastning enten markedet går opp eller ned.

Mer profesjonell

– Det er vanskelig å peke på en konkret årsak for at de norske hedgefondene har prestert bra. Men bransjen har i stor grad blitt mer profesjonell over de siste årene, sier hedgefondforvalter Torkel Aaberg.

Sammen med Simon Johannessen forvalter Aaberg long-short fondet KLP Alfa Global Energi. Fondet, som ble startet opp i 2009, har levert en avkastning på 100 prosent. Det er markedsnøytralt, og har et treårig Sharpe-forhold på hele 1,08.

– Grunnen til at vårt fond har gjort det stabilt bra over tid er at vi har et aktivt forhold til risiko, og tar aldri ekstrem risiko. Tar man stor risiko mange nok ganger, så tråkker man feil til slutt. Dette gjør at vi aldri har tatt store tap, sier Aaberg.

Nordiske hedgefondindekser

NHX Norway NHX Sweden NHX Finland NHX Denmark Årlig avkastning (%) 6,69 4,15 3,06 5,78 Sharpe Ratio 1,21 1,14 0,52 1,00 Sortino Ratio 1,92 1,87 0,79 1,33 Kilde: HedgeNordic

Bedre på risiko

Aaberg påpeker at en del har endret seg i industrien over de siste årene, og at hedgefond i dag opererer mer som det opprinnelig var tiltenkt.

– Ser man 10-20 år tilbake så var mange av hedgefondene long-only fond med høy risiko. For eksempel lå mange med en netto long-posisjon på mellom 50 og 70 prosent, med høy belåning. Mange av disse fondene gikk senere på en smell, og ble lagt ned, sier hedgefondforvalteren.

– Bransjen er flinkere til å fokusere på risiko i forhold til avkastning nå, og fondene som er igjen i dag er mer lik som det hedgefond er tiltenkt å være, legger han til.

Myten forsvinner

Hedgefond har tidligere vært episenter for en rekke skandaler i finansverden, og har dermed fått et viss stigma rundt seg. Blant annet har forvalter Kent Torbjørnsen tidligere uttalt at «ordet hedgefond nesten er blitt et skjellsord i Norge».

– Mye av det henger sammen med den enorme risikoen noen hedgefond tok for 10–20 år siden. Mesteparten av de fondene er i dag borte. Jeg tror «myten» rundt hedgefond i større grad begynner å forsvinne, sier Aaberg og legger til:

– Det er et investeringsalternativ som har en viktig hensikt, særlig for å styre risiko.



Det er viktig å merke seg at flere av de nordiske fondene opererer innenfor ulike aktivaklasser og derfor kan være lite sammenlignbare. Men de streber alle etter å oppnå best mulig risikojustert avkastning.