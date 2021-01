Arne Vaagen til himmels på krypto

Arne Vaagen er alt annet enn man forventer av en bondesønn fra Vinje i Telemark. Planen var å overta familiegården der han vokste opp. I stedet gikk veien via økonomistudier til analytikerjobb, meglersjef og hedgefondforvalter før han nå driver et fond som har fløyet skyhøyt på kryptohandel i Ethereum og Bitcoin.

I fjor var Vaagens Avenue Crypto opp utrolige 328,5 prosent, og inn i 2021 satt han lastet med Ethereum som har startet året med kraftig oppgang.

Startet ned 50 prosent

Vaagen startet fondet 22. mai 2019, men det var særlig da coronaen kom at Vaagens kryptoverdier gikk til himmels.

Noen er i eiendom og noen i aksjer. Jeg ville gjøre noe annet Arne Vaagen, Avenue Crypto

– Det har ikke gått så verst, sier Arne Vaagen når Finansavisen etter mange forsøk når investoren som i flere år har vært bosatt i Spania.

Det startet imidlertid på verst tenkelig måte for Vaagen. Fire forferdelige måneder i 2019 gjorde at fondet hans var ned 47,37 prosent fra slutten av mai og ut oppstartsåret.

Så startet oppturen med 40 prosent oppgang i januar, nye 24 prosent i februar, ned 37 prosent i mars og opp 47 prosent i april. Han dunket også inn 35 prosent i juli og 28 i august før han fulgte opp med 45 prosent oppgang i november.

Volatiliteten er enorm, men Vaagen sier han sover godt om natten.

– Vi er fullinvestert i krypto. Det må investorene vite. Vi er long – på godt og vondt, sier Vaagen.

Jaktet noe annet enn aksjer

– Etter Futuris fant jeg en annen måte å se ting på. Det er ikke religiøst, men at det er spennende, og handler om kryptouniverset. Noen er i eiendom og noen i aksjer. Jeg ville gjøre noe annet, sier Vaagen.

Bitcoin er stort i dag, men jeg tror det vil bli lite til slutt, men her er det mange spennende ting Arne Vaagen, Avenue Crypto

Han driver Avenue Crypto på plattformen til AK Jensen Ltd. Ifølge Vaagen er fondet på mellom 100 og 200 millioner kroner. Minstetegningen er 100.000 euro, og Vaagen tar et honorar på 1 prosent pluss 20 prosent av alle gevinster. Riktignok kun av gevinstene som overstiger tidligere tap, men det seneste året har gevinstene dominert.

Vaagen er nøktern når Finansavisen spør om hvor mye den tidligere aksjemannen har lært om kryptovaluta.

– Teknologien skalerer og koordinerer bedre. Bitcoin er stort i dag, men jeg tror det vil bli lite til slutt, men her er det mange spennende ting, sier Vaagen.

Ethereum-satsing

Det mest spennende ved utgangen av 2020 var Ethereum som sto for 62,8 prosent av porteføljen. Bitcoin sto for 13,2 prosent, mens Yearn.finance, Ren og Synthetix sto for mellom 2 og 4 prosent.

Han avsluttet fjoråret med en avkastning på 60,2 prosent i fjerde kvartal, hvilket ga 328,5 prosent for året. Benchmark er kryptotindeksen MVDA25 som steg 77 prosent, mens Bitcoin og Ethereum steg henholdsvis 180 prosent og 112 prosent. Til sammenligning var verdens aksjer opp 13 prosent, mens gull var ned én prosent i fjor.

Som følge av nedturen i oppstartsåret er Vaagens fond opp «bare» 125 prosent siden oppstart.

Men 2021 ser ut til å ha startet enda bedre, for Ethereum steg voldsomt helt i starten av 2021, og er nå opp nær 80 prosent siden slutten av 2020 slik at Avenue Crypto er opp nye 50 prosent hittil i 2021.

Aggressiv pengepolitikk

Investorene i fondet er ifølge Vaagen venner og venners venner. Vaagen argumenterer for at de har gjort noe riktig. Til kundene skriver han at covid-krisen har gjort det tydelig at verdensøkonomien har kommet til et punkt der det ikke er noen vei utenom å bruke penge- og finanspolitikk for å fikse vekst, gjeld og ulikheter.

«De neste årene vil vi være på vei mot veldig, veldig, veldig aggressiv penge- og finanspolitikk», skriver han og utelukker at det finnes alternativer.

«Svekkelse av valuta og inflasjon er klare muligheter, men hvorvidt det løser det underliggende vekstproblemet kan debatteres», skriver han.

Løsningen er ifølge Vaagen kryptovaluta, og særlig Ethereum.

Fra liten til skyhøy risiko

Etter økonomistudier i New Mexico og California, og et mislykket jobbstunt i statene, dro han slukøret hjem til fedrelandet der karrieren startet som analytiker i Kreditkassen. Det endte med at han ble sjef i meglerhuset Alfred Berg fra 1994 til 1999 før han ønsket å tjene egne penger, og startet hedgefondet Futuris sammen med Brummer & Partners i Stockholm.

Starten ble god, og han klarte å manøvrere seg gjennom dotcom-smellen. Vaagen leverte solid avkastning med moderat risiko, og hadde 350 millioner euro under forvaltning, og klarte også finanskrisen med glans takket være negativt markedssyn. Så ble det helt mørkt.

Høsten 2014 måtte han legge ned fondet etter å ha nådd målet om 10-20 prosents avkastning i bare tre av de siste ti årene, hvorpå Brummer & Partners trakk ut pengene som utgjorde 80 prosent av fondet.

Der Vaagen på 2000-tallet var kjent for jevn avkastning med lav risiko er det nå enorme svingninger i kryptovaluta som gjelder. Det har gått bra så langt.