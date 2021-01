Nedgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,37 prosent på Oslo Børs fra start. Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner ned 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent.

Olje

Oljeprisen faller fredag morgen og et fat brent-olje koster 55,47 dollar, ned 1,26 prosent. WTI-oljen er ned 1,30 prosent til 55,37 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,87 ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

På slutten av fjoråret var det økt etterspørsel i Kina som medførte at oljeprisen styrket seg, mens Europa og USA hang etter. Nå har stormakten satt inn en rekke tiltak for å takle en ny smittebølge og mange millioner er påvirket av nedstegninger.

«Investorer sliter med å se igjennom problemene på kort sikt ettersom økt smitte i Kina er det mest signifikante problemet for traderne», skriver Axi-strategen Stephen Innes i et notat.

Asia

I Japan faller Nikkei 225-indeksen 0,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,21 prosent.

Shanghai Composite-indeksen ramler 0,29 prosent, CSI 300-indeksen er opp 0,14 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong synker 1,33 prosent.

Kospi-indeksen i Korea er ned 0,49 prosent mens Singapores Straits Times-indeks detter 0,68 prosent.

Wall Street

De viktigste makrohendelsene i USA fredag er at det legges frem foreløpige tall for Markit PMI og tall for salg av eksisterende boliger for desember.

Børslokomotivet Apple stengte på ny all-time high og dro med seg Nasdaq- og S&P 500-indeksen torsdag.

Dow Jones falt 0,04 prosent til 31.176,0 og er med det opp 1,9 prosent i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,55 prosent til 13.530,9 og ny all-time high, og indeksen har steget 5,0 prosent hittil i år. S&P 500 endte opp 0,03 prosent til 3.853,0, som betyr en oppgang på 2,6 prosent siden nyttår. Noteringen er ny toppnotering.

Positive arbeidsmarkedstall bidro blant annet til oppgangen. Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, også kjent som jobless claims, var 900.000 personer i uken som sluttet 16. januar. Det er en nedgang på 26.000 fra forrige ukes reviderte nivå, og lavere enn det ventede nivået på 925.000.

Hovedindeksen

Hovedindeksen stengte ned 0,1 prosent torsdag ettermiddag til 1001,5 poeng. Gårsdagens store nyhet ble at regjeringen har gått med på å støtte opp om en rekonstruksjon av Norwegian, noe som sendte aksjen til værs på børsen.

Flyaksjen endte opp 13,33 prosent på nyheten.

Hudpleieselskapet Aqua Bio Technology ble gårsdagens børsvinner med en oppgang på 49,59 prosent. Selskapet har gjort det svært godt på børs den siste tiden og har den seneste uken steget mer enn 65 prosent.

Verre gikk det for EAM Solar som dundret ned 20,91 prosent. Nedgangen kommer som følge av en melding om at en ankedomstol i Milano i Italia har frifunnet de tiltalte som skal ha svindlet selskapet ved å selge solcellekraftverk som inngikk i italiensk subsidieordning, men som etter hvert viste seg å ha solceller fra Kina – noe som betød at selskapet ble kastet ut av subsidieordningen.

Dette skjer i dag - fredag

Gjensidige: Kvartalsrapport

Japan: KPI desember

Japan: PMI foreløpig januar

Storbritannia: Detaljhandel for desember 8.00

Frankrike: PMI foreløpig januar 9.15

Tyskland: PMI foreløpig januar 9.30

EMU: PMI foreløpig januar 10.00

Storbritannia: PMI foreløpig januar 10.30

USA: Markit PMI foreløpig januar 15.45

USA: Salg av eksisterende boliger desember 16.00

Olje: DOE ukentlige oljelagertall 17.00