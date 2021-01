Amerikansk storbank dobler kursmålet på Nel

Den amerikanske storbanken Citigroup oppgraderer Nel til kjøp, skriver TDN Direkt fredag.

Banken oppjusterer samtidig kursmålet fra 20 til 40 kroner pr. aksje. Til sammenligning endte kursen på 32,41 kroner ved stengetid torsdag.

Oppjusteringen kommer i etterkant av at Citigroup øker sine globale estimater for vekst av volum for grønne hydrogenkapasiteter frem til 2030 med 36 prosent, fra 110 GW til 150 GW, melder Bloomberg.

Ifølge analysen fra Citi utvider Nel og ITM Power den interne kapasiteten for å møte etterspørselen. Samtidig legger banken merke til at Nel venter en hydrogenpris på linje med fossile brennstoff innen 2025.

«Det har vært en ordrevekst og nasjonale ambisjoner på en skala større enn vi forventet, og 2021 er satt til å potensielt være et år med sterk ordre- og industrinyhetsflyt», skriver Citigroup, ifølge TDN Direkt.