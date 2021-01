Arctic tar opp dekning av Pexip – Venter kraftig oppgang

Meglerhuset Arctic Securities venter en oppgang for videokonferanseselskapet Pexip og tar opp dekning på aksjen med et kursmål på 130 kroner pr. aksje, ifølge en analyse fra Arctic fredag morgen.

I analysen skriver analytiker Henriette Trondsen at Pexip har en sterk posisjon både innen offentlig sektor og store globale selskaper.

«Størstedelen av inntektene er forhåndsbetalt og tilbakevendende. Selskapet omsettes med en stor rabatt sammenlignet med likestillende selskaper, og har en sterk utsikt til en inntjeningsvekst (AAR) på 39 prosent (2020-2024), noe som kan sammenlignes med selskapets vekst på 70 prosent siden 2013,» skriver Trondsen i analysen.

Hun skriver videre at kursmålet er basert på 14x inntektene i 2021, en rabatt på omtrent 40 prosent mot lignende selskaper. Arctic venter at etterspørselen for videokonferanser vil holde seg høy også etter coronakrisen.