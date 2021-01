Advarer mot syv aksjer

Investtech opererer med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Formålet med porteføljen er å vise investorer hvilke aksjer man (ifølge Investtechs analyser) bør holde seg unna. Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.

I løpet av forrige uke gikk porteføljen ned 0,3 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 0,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 0,8 prosent hittil i år.

Denne uken gjør Investtech et bytte i porteføljen, Quantafuel går ut mens Akastor kommer inn.

Quantafuel

Quantafuel har gått veldig mye på Oslo Børs de siste ukene, og brutt over den tidligere motstanden ved 73 kroner, noe som har utløst et teknisk kjøpssignal. Geir Linløkken i Investtech understreker at risikoen i aksjen fortsatt er ekstrem, med månedlige svingninger på 54 prosent i snitt. Han anbefaler derfor ikke kjøp av aksjen.

Siden Quantafuel ble tatt inn i porteføljen i midten av november 2020 har aksjen gått opp 67 prosent, noe som passer dårlig inn i en portefølje som er satt sammen av aksjer som skal falle i verdi.

Akastor

Akastor har hatt en positiv utvikling gjennom sommeren og høsten i fjor, men toppet ut mot slutten av november. Siden den tid har kursen falt og Linløkken melder nå at det er utløst et salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon.

Slike formasjoner varsler ofte at en langvarig oppgangsperiode er over og at aksjen innleder en fallende trend. Ved reaksjoner opp har Akastor nå motstand mellom 7,10 og 7,30 kroner.

Utvalget i «hold-deg-unna-porteføljen» er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand, og volum. Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt.