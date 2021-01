Meglerhuset Kepler Cheuvreux høyner kursmålet på DNO til 8,80 kroner aksjen fra tidligere 6,70 kroner, og gjentar sin hold-anbefaling.

Det skriver TDN Direkt fredag.

Meglerhuset ligger marginalt over markedets forventninger for fjerde kvartal, fremgår det, men opprettholder fortsatt en nøytral holdning til aksjen. Basert på lavere produksjon fra Kurdistan og Nordsjøen i fjerde kvartal, er prognosene for 2020 og 2021 redusert, skriver TDN.