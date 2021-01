– En økende verdensbefolkning trenger mer sunne og bærekraftige proteiner, sier milliardær og daglig leder Morten Bergesen i familiens investeringsselskap Havfonn.

Bergesen har derfor sterk tro på de grunnleggende driverne bak sjømatsektoren, og investerer i første omgang 75 millioner kroner i nyetablerte Bluefront Equitys første fond.

Havfonns intensjon er å øke beløpet dersom fondet leverer etter planen.

INVESTOR: Milliardær og Havfonn-eier Morten Sigval Bergesen. Foto: Bergesenstiftelsen

– Videre deler vi forvalternes syn om at det ligger store muligheter i å digitalisere og industrialisere leverandørnæringen ytterligere, slik at den blir enda mer økonomisk og miljømessig bærekraftig, sier Bergesen, som figurerer på 70. plass på Kapitals liste over norges rikeste personer, med en formue på 4 milliarder kroner.

Mange kjente navn

På kort tid har Bluefront Equity-partnerne Kjetil Haga og Simen Landmark hentet over 300 millioner kroner til sitt første fond fra anerkjente investorer som blant annet Anker-familien, Klaveness Marine, TD Veen og Steensland-gruppen, i tillegg til Bergesen.

– Det er fremdeles stor interesse rundt vårt første fond og vi er i avsluttende fase med flere store investorer, sier Landmark, og legger til:

– Men vi har fortsatt åpning for nye investorer i en periode mens vi parallelt jobber med å gjøre våre første investeringer.

INVESTOR 2: Milliardær Aino Olaisen, som også blir rådgiver for fondet. Foto: Kari Johanna Tveit

For inn på aksjonærlisten kommer også Nova Sea-eier Aino Olaisen, som samtidig vil fungere som en industriell rådgiver for fondet. Olaisen har i følge bladet Kapital en formue på 1,15 milliarder kroner.

– Sjømatnæringen må i likhet med andre næringer arbeide med kontinuerlig utvikling. Selv om vi som oppdrettere er flinke til å produsere et bærekraftig kvalitetsprodukt er det viktig med investorer som Bluefront Equity, som bidrar til å gjøre hele verdikjeden mer bærekraftig og fremtidsrettet, sier Olaisen.

Henter ekspertise

Selv om fondet til nå ikke har rukket å gjøre sin første investering har forvalterne bygget opp en solid stall. Med på laget har de klart å lokke med seg den tidligere toppsjefen i John Fredriksens fiskekonsern Mowi, Alf-Helge Aarskog, som er inne som både industrirådgiver og investor.

I tillegg til Aarskog har fondet med seg tidligere konserndirektør Jan Sverre Røsstad i BioMar, før nå også Olaisen. Begge er i tillegg til å være rådgivere investert i fondet.

På toppen av det kommer Arne Trondsen inn som rådgiver. Med fortid som investeringsdirektør i Argentum har han siden 2008 sittet i ledergruppen til norges største PE-forvalter, HitecVision, hvor han blant annet har vært ansvarlig for kapitalinnhenting.

– Bluefront Equity har fokus på et segment hvor Norge er verdensledende. Selskapet har et sterkt team med betydelig erfaring innen sjømatsektoren som jeg har tro på, sier Trondsen, som også putter egne penger i fondet.

Første investeringer på vei

Som det eneste uavhengige kapitalmiljøet med fokus utelukkende på sjømatnæringen har fondet mandat til å investere i små og mellomstore leverandørbedrifter, med formål om å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer «bærekraftig og profesjonell».

Fondet ser primært etter investeringer i leverandørbedrifter som bidrar til økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.

I tillegg fokuserer fondet på å digitalisere og industrialisere næringen. Med over 300 millioner på plass er det snart duket for den første investeringen.

– Vi er i fremskreden dialog med flere spennende virksomheter i både inn- og utlandet, sier Haga.

– Vi forventer å gjøre én til to investeringer i løpet av første halvår av 2021, sier Haga.