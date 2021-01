Olaf Thommessen slutter som toppsjef i SMB Norge

Olaf H. Thommessen har varslet styret i SMB Norge at han ønsker å gå av som adm. direktør etter fem år. Det skriver SMB Norge i en pressemelding.

– Jeg har hele tiden sagt at det ville ta to stortingsvalg å etablere SMB Norge som en reel politisk aktør. Nå er vi der. Da er mitt prosjekt i SMB Norge sluttført, og det er tid for andre krefter å overta, sier Thommessen i pressemeldingen.

SMB Norge er en norsk interesseorgansisasjon for små og mellomstore bedrifter og har 5.000 medlemsbedrifter i Norge. Da Thommessen tok over for fem år siden var det 3.000 medlemsbedrifter.

– Det viktigste SMB har fått til de siste årene, er at vi nå blir tatt med i viktige prosesser og lyttet til i fora der viktige bestemmelser fattes for norsk næringsliv. Måten vi fikk gehør for SMB-virksomhetenes behov da ordningene for Covid-kompensasjon skulle fastsettes, er et eksempel på dette, sier Thommessen.