– Vi har noen uker til med siste, desperate investeringer – og så et spektakulært smell

Børser verden over har gått rett i taket etter krakket i mars i fjor da pandemien la sin klamme hånd om verdensøkonomien og menneskers helse og fremtid.

Siden den gang har markedene verden over skutt fart som følge av støtte fra myndighetene. De amerikanske børsene fått milliarder på milliarder av dollar i støttekjøp fra Federal Reserve.

Jeremy Grantham, grunnlegger av investeringsselskapet Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, kommer nå med en mørk advarsel til dem som er med på å drive aksjemarkedet til nye høyder under pandemien.

– Vi kommer til å ha noen uker med ekstra penger og noen uker med siste, desperate investeringer. Og så vil vi få et spektakulært smell, sier Grantham til Bloomberg, og fortsetter:

– Når vi nå har nådd dette nivået av super-entusiasme har boblen alltid, uten unntak, sprukket innen måneder, ikke år.

Markedsprofet

Grantham er ikke fremmed for å la stemmen høres og har blitt kjent for å ha profetert store markedskrakk de siste to tiårene. Tilbake i 2000 og 2007 mente Grantham at aksjemarkedet var overvurdert, forutså markedskrakkene og advarte mot dem før de fant sted.

Nå kommer han med en liknende advarsel.

Han mener at en stabil økning i aksjer dratt frem av gratis penger fra Federal Reserve og støtte fra myndightene, ikke kan fortsette uten konsekvenser.

– Hvis du tror du lever i en verden der produksjon ikke betyr noe og at du bare kan trykke opp penger, vil du før eller senere bringe tilbake inflasjon, advarer Grantham.

Dette er ikke den første advarselen den britiske investorlegenden har kommet med de siste ukene, men Bidens siste gigantiske støttepakke på svimlende 16.000 milliarder kroner fikk begeret til å renne over.

Tilbake i 2011 ble han inkludert på Bloombergs topp 50-liste over mest innflytelsesrike personer i verden.