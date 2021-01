Lånemygg snuser på milliardmarked

– Økningen i utlån gjennom FundingPartner viser det enorme behovet små og mellomstore bedrifter har hatt for vekstkapital, sier Geir Atle Bore, daglig leder i FundingPartner, som har spesialisert seg på folkefinansierte smålån til norske bedrifter.

Forretningsideen er å koble investorer som ønsker god avkastning med bedrifter som trenger lån for å vokse videre og realisere prosjektene sine.

Da nyttårsrakettene ble sendt opp for litt over et år siden, gikk FundingPartner inn i et år der ambisjonen var å doble utlånsvolumet fra 110 til 220 millioner kroner.

I romjulen 2020 ble målet nådd. Da klikket rådgiverne i FundingPartner OK på den seneste lånesøknaden, og volumet nådde nøyaktig 220 millioner kroner.

Bekmørke utsikter

– Da Norge stengte ned i mars, var markedet bekmørkt. Jeg trodde vi måtte se langt etter å nå målet vi satte oss før corona, om dobling for 2020. I mai og juni så vi derimot at etterspørselen begynte å hente seg inn igjen. I tredje kvartal slo vi ny rekord med beste kvartal noengang, fjerde kvartal ble enda bedre, sier Bore.

Etter FundingPartners beregninger passerte crowdlending-markedet i Norge over 455 millioner kroner i volum for 2020.

Det er nesten en dobling fra i fjor.

Bankene er veldig risikoaverse, og sier nei til mange småbedrifter som søker lån Geir Atle Bore, FundingPartner

– Om denne veksttakten fortsetter tror vi det er realistisk at crowdlending-markedet kan bli et milliardmarked allerede i 2021, sier Bore.

Ifølge tall FundingPartner har samlet inn, har konkurrentene Monner hentet inn rundt 153 millioner kroner i lånekapital. Kameo formidlet rundt 62 millioner, mens øvrige, mindre aktører hentet og lånte ut rundt 20 millioner kroner.

Ifølge Bore er samfunnsnytten av lånebasert folkefinansiering åpenbar.

– Bankene er veldig risikoaverse, og sier nei til mange småbedrifter som søker lån. Med lån fra oss får bedriftene mulighet til å satse videre, og økonomien holdes i gang, sier Bore.

Kundene fikk nei i banken

– Hvordan ser konkurransebildet ut?

– Jeg bruker lite kalorier på konkurrentene. De fleste som kommer til oss er småbedrifter som fikk nei i banken, til tross for at de har gode og lønnsomme muligheter for ekspansjonsmuligheter, sier Bore.

De seneste par månedene har FundingPartner markedsført såkalte venture-lån som alternativ finansieringsmodell for vekstselskaper.

– Det er et kjempestort marked i USA og Storbritannia, og vi lanserte tilbudet høsten 2020, sier Bore.

Så langt har FundingPartner fått inn rundt 15 lånesøknader om venture-lån, men ingen er så langt blitt formidlet.

– Lanseringen går som ventet. Det er god interesse for lånene fra potensielle låntagere, og det er bare et tidsspørsmål før vi går ut og tilbyr långiverne våre å låne ut til venture-selskaper, sier Bore.

11 prosents utlånsrente

Gjennom FundingPartner har det investorer seneste året kunnet låne ut penger med 8,5 prosent rente til Montera, Norges største monteringsselskap.

Hele 11 prosent pr. år har vært avkastningsløftet på lån til eiendomsselskapet Villapartner GB for refinansiering av nær ferdigstilte rekkehus i Holmestrand.

Privatpersoner har lov til å låne ut 1 million kroner av gangen. De fleste långiverne begynner med rundt 10.000 kroner, og når de ser at pengene kommer tilbake med renter, øker de gjerne innsatsen i neste omgang.

– Hvor viktig har det vært at renten er lav på høyrentekonto i banken?

– Det er en kjempefordel. Vi justerer alltid inn etter styringsrenten, men samtidig vil deltaen mellom oss bankrente ligge på rundt 8 prosent, svarer Bore.

– Når skal dere tjene penger?

– Vi tjente ikke penger i fjor, og kommer heller ikke til å gjøre det i 2021. Kanskje kan 2022 bli et nullår, svarer Bore.

FundingPartner (Mill. kr) 2020 (prognose) 2019 Driftsinntekter 8 3,9 Driftsresultat - −5,3 Resultat før skatt Negativt −5,1 Årsresultat - −5,1 Eiere (ved inngangen til 2020): Geir Atle Bore (41,8 %), Schibsted (10 %), DNB Ventures (10 %), Tor Herman Smedsrud (10 %), Stratel (5 %), andre (23,3 %).

FundingPartner hentet inn 20 millioner kroner i egenkapital i 2018. Planen er å hente mer kapital etter sommeren, men beløpet, verdsettelsen og tidspunktet er ikke avklart.