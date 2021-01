Oppgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,42 prosent fra på Oslo Børs. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Brent mars-kontrakten handles mandag morgen til 55,40 dollar fatet, ned 0,04 dollar fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten handlet til 55,66 dollar ved Oslo Børs stengetid fredag.

WTI mars-kontrakten omsettes til 52,28 dollar, opp 0,01 dollar fra forrige sluttnotering.

Etterspørselen tynges på grunn av økt smitte, samt de stigende offisielle lagertallene fra USA fredag. De viste en lageroppgang på 4,4 millioner fat, mot et ventet trekk på 1,2 millioner fat, ifølge TDN Direkt.

Samtidig steg antallet olje- og gassrigger fra amerikanske selskaper for den niende uken på rad, men nivået er fortsatt 52 prosent lavere enn i samme periode i fjor, ifølge data fra Baker Hughes.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,67 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,29 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,070 prosent, og CSI 300 er opp 0,44 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,87 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 2,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,36 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,25 prosent.

Wall Street

Det var blandet stemning på New York-børsen fredag.

Den brede S&P-500 falt 0,30 prosent, til 3.841,47, Dow Jones stengte ned 0,57 prosent, til 30.996,98, og Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,09 prosent til 13.543,06.

Kvartalsrapportene har begynt å tikke inn fra de store amerikanske selskapene og på fredag var IBM i ilden. Aksje falt 9,91 prosent etter at inntektene falt med seks prosent i 2020. Intel-aksjen falt også 9,29 prosent fredag, til tross for oppgang på rapport bedre inntjening torsdag.

Denne uken er det flere giganter som skal legge frem tall. General Electric, Lockheed Martin og Microsoft presenterer tall på tirsdag, mens Apple, Boeing og Tesla etter planen skal legge frem tall på onsdag.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte i rødt fredag. Hovedindeksen endte ned 0,73 prosent til 994,21 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,1 milliarder kroner.

Konkurstruede Axxis Geo Solutions skjøt fart etter det fredag ettermiddag ble klart at selskapet har stor fremgang i rekonstruksjonen. Flere kjente investorer, med Arne Fredly i spissen, går inn i selskapet og blir med på redningsaksjonen. Aksjen steg 31,71 prosent på nyheten.

Gjensidige Forsikring steg 4,37 prosent fredag etter at det la frem et solid resultat for gjerde kvartal 2020.

Verre gikk det for NRC Group , som la frem en oppdatering på regnskapstallene for 2020 på fredag. De viste ventede inntekter på 6,45 milliarder kroner og en EBIDTA på rundt 50 millioner kroner. Aksjen sank 36,24 prosent på nyheten.

Dette skjer i dag - mandag

Makro:

- Tyskland: IFO-indeks januar 10.00

- USA: Dallas Fed-indeks januar 16.30