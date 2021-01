Danske Bank nedgraderer kjøpsanbefalingen på Ocean Yield-aksjen til hold fra kjøp, skriver TDN Direkt mandag.

Meglerhuset oppjusterer imidlertid sitt kursmål på aksjen fra 26 til 27 kroner.

Danske Bank peker ifølge TDN Direkt på at opprydningen av offshore-porteføljen gjør at Ocean Yield er klar for et gradvis comeback, og legger til at ledelsen nå kan fokusere på fremtiden.