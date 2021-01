I en melding mandag morgen kommer det frem at DNB Markets tar inn Cadeler i sin ukesportefølje.

Porteføljen består dermed av selskapene Cadeler, Europris, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro, Orkla, Salmar, Sparebank1 SR-Bank, Telenor og Yara.

– Vi har en kjøpsanbefaling fra da vi tok opp dekning tidligere i måneden, og vi mener at Cadeler er en spennende case i et spennende marked med begrenset tilbud til å håndtere de største turbinene, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets.

Cadeler, tidligere kjent som Swire Blue Ocean, er et datterselskap av Swire Pacific Ocean.

Selskapet blir en viktig tilbyder av store installasjonsfartøyer som kan håndtere neste generasjons monsterturbiner i offshore vindmarkedet. Pr. i dag er det kun et fåtall fartøyer som kan transportere og installere disse på en effektiv måte, noe som skaper muligheter for aktører med kompetanse og kapital.

– Og turbinene blir heller større enn mindre, sier Harper.

Aksjestrategen trekker frem at flere grønne aksjer på Oslo Børs er priset svært høyt, og at Cadeler har en mer attraktiv pris.

– Det gir oss en grønn eksponering uten å måtte betale ektremt høye multipler, sier Harper.

Europris

Europris-aksjen faller fra start mandag etter at selskapet meldte at det må stenge 25 butikker som følge av nedstengningen av en rekke kommuner etter mutasjons-spredningen i Nordre Follo. Harper mener stengingen ikke vil bli katastrofal for selskapet, og mener nedgangen er overdrevet.

– Vi mener at effekten burde bli relativt marginal, det er tross alt snakk om 25 av 265 butikker, så det vil ikke bety så veldig mye. I tillegg er Europris en butikkjede som har fordel av at grensehandelen er fraværende, og de har også levert god vekst også før pandemien, sier han.

Han påpeker at butikkjeden i tillegg forsøker å overbevise myndighetene om å få holde åpent, og viser til at jo mer man klarer å spre aktiviteten utover nødvendige butikker, jo mindre smitte risikerer man. Europris har nemlig mange holdbare produkter og ting man har bruk for i hverdagen som er svært etterspurt under en lockdown.

– Vi tror effekten er litt overdrevet i forhold til aksjekursen vi ser i dag. Ville vi tatt ut Europris i dag hadde vi fått en exit-pris ned mellom 2,5 til tre prosent, og det ville vært en overreaksjon.