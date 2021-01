Går mot ny nedtur på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nok et fall fra start på Oslo Børs. Futureshandelen viser et fall på 1 prosent. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,2].

Olje

Oljeprisen har svekket seg gjennom natten.

Et fat brent-olje koster 55,50 dollar, ned 0,8 prosent fra i går. WTI-oljen koster 52,42 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 55,58 dollar da Oslo Børs stengte mandag.

– Dette er en dag da markedet ikke er sterkt forpliktet. Utenlandske markeder snur ned, og investorer tar gevinst i olje, sier Phil Flynn, senioranalytiker ved Price Futures Group i Chicago.

Nedgangen i oljeprisen kommer på tross av lettelser i tilbudssiden etter Irak sa det vil produsere 3,6 millioner fat pr dag i februar for å møte kvotene under Opec+-avtalen, som er det laveste nivået siden 2015 og ned fra 3,85 millioner fat pr dag i desember, ifølge Platts.

– I USA ser det ut til at Biden legger press på for å få gjennom støttepakken raskt. En klar indikasjon på at den nye administrasjonen vil kickstarte den amerikanske økonomien. Det vil i sin tur naturligvis støtte oljekonsumet og -etterspørselen, sier Bjørnar Tonhaugen, sjefanalytiker i Rystad Energy.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen synker 0,65 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,2 prosent, og CSI 300 er ned 1,7 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 2 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 2,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er stengt på grunn av ferie. Den indiske børsen er også stengt. Straits Times i Singapore er ned 1,1 prosent.

I natt fikk vi referat fra Bank of Japans pengepolitiske møte i desember. Medlemmene er enige om at sentralbanken «ikke bør gjøre noe forhastet hva gjelder å lette på restriksjonene» i forbindelse med pandemien.

Wall Street

Mandag ble en blandet start på uken på New York-børsen.

Den brede S&P 500 steg 0,36 prosent. Dow Jones stengte ned 0,12 prosent. Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,69 prosent.

Vaksineaksjene ble noen av dagens vinnere. Moderna og Pfizer stengte opp henholdsvis 12,20 og 2,0 prosent.

Flere av teknologigantene stengte i grønt mandag. Apple stengte opp prosent 2,77 prosent, før kvartalsrapporten offentliggjøres onsdag etter stengetid. Tesla, som også rapporterer kvartalstall onsdag, stengte opp 4,03 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs startet dagen i grønt, men endte med bredt fall. Hovedindeksen endte i 983,99 poeng, ned 1,03 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,7 milliarder kroner.

Oljeserviceaksjene tok støyten. Konkursrammede Axxis Geo Solutions falt tyngst. Fredag steg aksjen 37,71 prosent etter at det ble kjent at flere kjente investorer, med Arne Fredly i spissen, går inn i selskapet og blir med på redningsaksjonen i selskapet. Mandag endte selskapet ned 13 prosent.

Butikkjedene hadde også en tøff dag på børs mandag. Sportskjeden XXL, interiørkjeden Kid, Europris og Elektroimportøren stengte lørdag butikkene i Oslo-området på grunn av tiltakene i regionen.

Det var spesielt to aksjer som trosset fallet i sine sektorer. Av oljeserviceaksjene var det seismikkmyggen Seabird Exploration som trakk det lengste strået og klatret. Nylig ble aksjen inkludert i Dovre-porteføljen etter grønn satsing. Orkla sto også i mot presset.

Skiaksjen Skitude løftet seg også utover dagen. Kristian Mørk Spetalen i Arctic Securities rykket nylig ut og spår kursdobling og kraftig vekst for selskapet. Aksjen endte opp 13,4 prosent.

Dette skjer i dag – tirsdag

Makro

Japan: Referat fra rentemøte, kl. 00.50

Sverige: PPI desember, kl. 09.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: S&P CS boligpriser november, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks november, kl. 15.00

USA: Forbrukertillit januar, kl. 16.00

USA: Richmond Fed-indeks januar, kl. 16.00

Annet

SEB: Konjunkturprognose, kl. 07.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Presentasjoner

- Tryg: kvartalspresentasjon 10.00

- Autoliv: kvartalspresentasjon 14.00

Øvrige Norden

- Tryg (kl 7.30),

- Autoliv (kl 12.00)

Utenlandske

3M, American Express, Autoliv, Freeport-McMoRan, General Electric, Lockheed Martin, Microsoft, Texas Instruments, Tryg, UBS