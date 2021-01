Meglerhus hever kursmålet på seismikkaksje med 67 prosent

Meglerhuset SpareBank 1 Markets jekker opp kursmålet på Magseis Fairfield-aksjen til 5 kroner, fra tidligere 3 kroner, og opprettholder en kjøpsanbefaling, fremgår det av en analyse tirsdag, melder TDN Direkt.

En tykkere ordrebok og oljeprisen trekkes frem som hovedfaktorene for oppjusteringen.

«Vi venter fortsatt svake tall for første halvdel av 2021, men tror at fjerdekvartalstallene for 2020 vil være sterke», skriver meglerhuset.

Aksjen har fått en tung start på året og er ned 7,14 prosent, til 3,47 kroner, men de siste tre månedene har seismikkaksjen steget 122,55 prosent.

Forrige torsdag avsluttet selskapet sitt aller første seismikkprosjekt med havbunnsnoder på dypt vann i Mexico. Magseis omtalte prosjektet som vellykket, uten positive covid-19-tester og uten hendelser som førte til nedetid.

Nedgraderer samtidig oljeaksje

SpareBank 1 Markets nedgraderer også oljeaksjen DNO fra tidligere kjøp til nøytral, og har et kursmål på 9 kroner, melder TDN Direkt.

DNO-aksjen har steget 2,30 prosent siden nyttår, til 7,026 kroner, og de siste tre månedene er aksjen opp 57,90 prosent.

Også Genel Energy nedgraderes til nøytral fra kjøp i analysen.