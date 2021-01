Uenighet om hvordan børsen åpner

Av førhandelen til IG Trading går det mot nok et fall fra start på Oslo Børs. Futureshandelen viser et fall på 0,3 prosent. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet minus 0,1 til pluss 0,3 prosent.

Olje

Et fat brent-olje koster 56,29 dollar pr. fat, opp 0,39 prosent. WTI-oljen koster 52,96 dollar pr. fat, opp 0,43 prosent. Til sammenligning kostet et fat brent-olje 55,96 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Økningen i oljeprisen kommer etter nye tall fra USA viser at amerikanske lagertall falt overraskende forrige uke. Kina, verdens største oljeimportør, rapporterte også laveste antall nye smittetilfeller på lenge. Det sender en strøm av håp gjennom markedet.

«Det er økende frykt for at Kina-utbruddet vil gjøre at oljeetterspørselen får svi», skriver ANZ Research i et notat, og siterer Ministry of Transports estimater om at passasjertallene vil synke med 40 prosent sammenlignet med 2019.

Nye kinesiske smittetilfeller har imidlertid falt markant og støtter oppgang i oljeprisen. Nye data viser 75 nye smittetilfeller onsdag – laveste siden 11. januar.

The American Petroleum Institute (API) rapporterte at oljelagertallene i USA, verdens største oljekonsument, falt med 5,3 millioner fat i forrige uke. Estimatene var at lagrene skulle øke med 430.000 fat, ifølge Reuters.

«Fallet i lagret Brent-olje gir støtte til markedet i tidlig handel ettersom markedet ventet økning i lagrene», skriver ING-økonomer i et notat.

Asia

I Japan klatrer Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,1 prosent, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,3 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,7 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,4 prosent.

Det er blandet på de asiatiske børsene etter IMF i går hevet sine vekstestimater for verdensøkonomien til neste år.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene på Wall Street hadde en vaklete dag i går.

Dow Jones endte ned 0,07 prosent.

endte ned 0,07 prosent. S&P 500 falt 0,15 prosent.

falt 0,15 prosent. Nasdaq Composites var ned 0,07 prosent.

Amatør- og hobbytradere har sendt Gamestop-aksjen til himmels. Tirsdag steg aksjen 91,27 prosent til 147,98 dollar.

De fem seneste dagene har videoselskapets verdi steget med 295,99 prosent. Oppgangen kommer etter at småsparere på nettforumet «Reddit» begynte å kjøpe aksjer, noe som førte til short-skvis og shorterne kjøper tilbake aksjer før prisen blir for høy og de taper penger.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet bratt ned, hentet seg noe inn igjen, men falt til slutt ved stengetid til en nedgang på 0,7 prosent til 977 poeng.

Handelen i Polarcus ble stanset, og ved 16-tiden kom det en oppdatering fra selskapet om at långiverne tar kontroll over Polarcus' syv datterselskaper. 16.15 begynte handelen igjen på Oslo Børs, og selskapet endte ned 47 prosent. Nedgangen har bakgrunn i at selskapet meldte at det har misligholdt en gjeldsavtale.

Quantafuel falt 7,21 prosent på børsen etter en artikkel i en dansk avis som meldte at 350 tonn plast som skulle gjenvinnes ble forbrent i Ålborg.

– Den har like stor verdi som brukt toalettpapir , sier konsernsjef i Quantafuel, Kjetil Bøhn, om Carnegie-analysen i etterkant.

Dette skjer i dag – onsdag

Makro

Australia: KPI 4. kv., kl. 01.30

Kina: Fortjeneste industrielle selskaper desember, kl. 02.30

Tyskland: Gfk konsumenttillit februar, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit januar, kl. 08.45

Sverige: Handelsbalanse desember, kl. 09.30

USA: Ordrer varige goder desember, kl. 14.30

USA: Fed, rentebeslutning, kl. 20.00

Annet

Gjensidige Forsikring: Ekskl. utbytte

Horisont Energi: Første handelsdag på Euronext Growth

Nordea: Konjunkturprognose, kl. 09.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

USA: Fed, pressekonferanse ifm. rente, kl. 20.30

Utenlandske

Apple, AT&T, Boeing, Digi, Facebook, SEB, Tesla