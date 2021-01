Nordea Markets nedjusterer vekstprognosene for 2021

Nordea Markets offentliggjør onsdag 27. januar prognoser for norsk og internasjonal økonomi i makrorapporten Nordea Economic Outlook.



Meglerhuset anslår at Fastlands-BNP i Norge vil falle 3,4 prosent i 2020, vokse med 2,7 prosent i 2021 og vokse med 4,3 prosent i 2022, skrivere TDN Direkt.

I forrige rapport ventet meglerhuset et BNP-fall på 3,5 prosent i 2020 og en vekst på 4,0 prosent i 2021.

– Fordelingen på veksten mellom 2021 og 2022 kan hoppe og sprette fra en dag til den neste, som et eksempel da vi gikk hjem fra jobb på fredag sto det 4,1 prosent vekst på rapporten for 2021, sier Kjetil Olsen i Nordea Markets under meglerhusets presentasjon av rapporten onsdag.

Han påpeker imidlertid at tallene for 2022 da var langt lavere.

Kraftig forbruksvekst

"Den store sparebufferen som er bygd opp blant husholdningene og et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen, legger til rette for kraftig vekst i tjenesteforbruket i år. Rekylen kan bli kraftig og første renteøkning fra Norges Bank vil kunne komme allerede før", skriver banken i rapporten, ifølge TDN Direkt.

Nordea mener ifølge rapporten at det er grunn til å tro at vi fra mai gradvis kan avvike mange av smitteverntiltakene som demper aktiviteten i økonomien. Fra sommeren kan livet komme til å vende tilbake til en slags normal, skriver banken. Slik Nordea Markets vurderer utsiktene kan norsk økonomi være tilbake til aktivitetsnivået vi var på før koronapandemien, før sommeren er omme.

Arbeidsledighet og boligmarked

"I takt med at økonomien henter seg inn vil ledigheten ganske raskt komme ned. Den registrerte arbeidsledigheten vil trolig være tilbake nær et normalt nivå om ett års tid", skrvier meglerhuset i rapporten.

Nordea Markets venter at den registrerte arbeidsledigheten vil være 3,8 prosent i 2021, fallende til 2,5 prosent i 2022. Meglerhuset venter videre en kjerneinflasjon på 1,8 prosent i 2021, stigende til 2,1 prosent i 2022.

Meglerhuset venter videre at boligmarkedet vil være sterkt i første halvår av 2021, før farten etter hvert dempes, skriver TDN.

"Vi tror den positive stemningen i boligmarkedet vil fortsette i 2021, men farten i boligmarkedet vil trolig avta etter hvert og boligprisene kan begynne å falle mot slutten av året. Lenger ut i tid kan flere rentehevinger fra Norges Bank gi noe lavere boligpriser, alt annet likt", skriver meglerhuset.

Olje og kronekurs

Nordea Markets skriver at det ser gode argumenter for videre oppgang i både oljeprisen og kronekursen. En normalisering av verdensøkonomien vil gi en betydelig oppgang i oljeetterspørselen og videre lagertrekk, og dermed åpne veien for enda høyere priser.

"Kronen vil også få støtte fra Norges Bank. Det gir utsikter til en sterkere krone de neste par årene, både mot euro og dollar", fremgår det.