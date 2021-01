Meglerhus jekker opp kursmålet på tre aksjer

Den amerikanske investeringsbanken og meglerhuset Morgan Stanley rykker ut med endringer i kursmålet på Elkem, Gjensidige Forsikring og DNB, melder TDN Direkt.

På Elkem-aksjen oppjusteres kursmålet til 26 kroner, fra tidligere 24 kroner. Citigroup justerer også opp kursmålet til 20,1 kroner, fra tidligere 19 kroner. Industriselskapet har fått en trå børsstart i 2021 og aksjen er ned 7,68 prosent til 26,20 kroner.

Forrige uke rykket DNB Markets ut og nedgraderte anbefalingen på Elkem-aksjen fra kjøp til hold. Samtidig ble kursmålet jekket opp til 28 kroner, fra tidligere 26 kroner.

Høyner i Gjensidige Forsikring

Forrige uke slapp Gjensidige Forsikring tallene for fjerde kvartal og leverte langt bedre enn ventet. Det medfører at det drysser 4,9 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene. De gode tallene førte til at fem meglerhus oppjusterte kursmålet på aksjen.

Også Morgan Stanley høyner kursmålet på Gjensidige Forsikring til 180 kroner, fra tidligere 175 kroner. Aksjen er opp 5,43 prosent i år til 201,8 kroner.

I tillegg øker Morgan Stanley kursmålet på DNB-aksjen til 163 kroner, fra tidligere 150 kroner. Aksjen har hatt en relativt flat start på året, med en nedgang på 0,83 prosent til 166,60 kroner, men den er opp 22,77 prosent de siste tre månedene.