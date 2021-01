Meglerhus starter dekning av hydrogenrakett

HPUR

Sparebank 1 Markets starter dekning av Hexagon Purus med en kjøpsanbefaling og kursmål 100 kroner, fremgår det av en analyse onsdag, melder TDN Direkt.

Kursmålet baseres på en moderat markedsadopsjon for hydrogen på rundt to prosent av kjøretøysalget innen 2030. Markedsandelen som legges til grunn er på 10 prosent for Hexagon Purus.

Hexagon Purus-aksjen har fått en rakettstart på 2021 og er opp 40,34 prosent så langt i år til 69,99 kroner. Nylig rykket SEB ut og tok igjen opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 80 kroner.

Carnegie har også troen på aksjen og var for litt siden ute og mente at den sterke utviklingen vil fortsette en god stund til. Meglerhuset mener Purus forsvarer en verdi på over 26 milliarder kroner, tilsvarende en kurs på 115 kroner.

– Alt ligger til rette for at Hexagon Purus skal bli en suksess, uttalte Carnegie-analytiker Mikkel Nyholt-Smedseng.