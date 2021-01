Hedgefond gir opp Gamestop-short etter kraftig kursoppgang

Gamestop-aksjen har vært den store «snakkisen» i amerikanske medier de siste dagene, der aksjen har steget mer enn 750 prosent i løpet av året – og mer enn 1.200 prosent hvis vi tar med oppgangen i førhandelen onsdag.

I begynnelsen av januar kostet en Gamestop-aksje om lag 17 dollar. I førhandelen onsdag ettermiddag omsettes aksjen til 253 dollar.

Flere medier peker at småinvestorer i nettsamfunnet Reddits forum r/WallStreetBets har boltret seg sammen for å drive opp kursen på aksjen, for å forårsake det som betegnes som en «short-skvis». Det vil si at kursen stiger så bratt at investorer som har satset på at kursen vil falle, og derfor inngått en shortposisjon, vil bli tvunget til å kjøpe aksjen for å begrense tap, noe som vil drive kursen ytterliggere oppover.

Avslutter short

Onsdag melder CNBC og Marketwatch at hedgefondet Melvin Capital nå har måtte se seg nødt til å avslutte shorten ved å kjøpe tilbake aksjer til enorme tap.

Mediene har ikke klart å finne ut hvor stor posisjon Melvin hadde, men CNBC trekker frem at hedgefondene Citadel og Point72 har satt inn mer enn tre milliarder dollar – tilsvarende omtrent 26 milliarder norske kroner – i Melvins shortposisjon.

Så langt har fond som er short i aksjen tapt mer enn fem milliarder dollar, skriver CNBC.