IMF med advarsel tross vaksineoptimisme

Selv om optimismen er tilbake på verdens børser, er økonomien fortsatt avhengig av ulike støttetiltak, påpeker IMF i en rapport om finansiell stabilitet i verden.

– Markedet rister av seg veksten i covid-19-tilfeller og satser på at vedvarende politiske tiltak vil veie opp for dårlige økonomiske utsikter på kort sikt og være en bro til fremtiden, skriver fondet i en kommentar til rapporten.

Større risiko

Så lenge det tilsynelatende mangler en kobling mellom et nærmest sprudlende marked og den fortsatt trege økonomiske gjenreisingen, øker risikoen for en korrigering i markedet, advarer IMF.

Etter den bratte nedturen i fjor vår, har tiltak og pakker i en skala som savner sidestykke bidratt til å åpne opp et trangt finansmarked og dermed bidratt til økonomisk vekst. IMF skriver at selv flyselskaper og hotellkjeder har hentet inn mye av det tapte når investorene ser etter gode aksjekjøp.

Rekordlave renter har gjort det billigere for bedrifter å skaffe penger, men har også gjort at investorer kan ta større risiko.

– Vanskelig balansegang

Flere analytikere og investorer har uttrykt bekymring for at den reelle verdien av risikopapirer som aksjer og obligasjoner ikke er i tråd med markedsverdien. Samtidig sier andre at markedet gjenspeiler forventninger om langvarig lav rente og økte forventninger til inntjening i kjølvannet av de gode vaksinenyhetene.

– Selv om det for tiden ikke er noe alternativ til fortsatt pengepolitisk støtte, er det en legitim bekymring for overdreven risikovilje og markedsoptimisme, skriver pengefondet.

– Dette skaper en vanskelig balansegang for politikerne. De må fortsette med støtten i påvente av vaksiner og økonomisk gjenreising. Men de må også sikre finansmarkedet mot utilsiktede konsekvenser av politikken.