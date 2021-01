Går mot nok en nedtur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nok et fall fra start på Oslo Børs. Futureshandelen viser et fall på 0,6 prosent fra start. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,3] prosent.

Olje

Brent-oljen faller torsdag morgen. Et fat koster 55,37 dollar, ned 0,3 prosent. WTI-oljen koster 52,44 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent.

England stengte i går grensene for utenlandske besøkende, som her i Norge hvor regjeringen også så godt som har stengt grensene for andre enn norske statsborgere. Kina har også truffet tiltak for å hindre reise under den kinesiske nyttårsfeiringen.

Onsdag rapporterer også Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) at de amerikanske råoljelagrene falt med 9,9 millioner fat i forrige uke til 476,7 millioner fat. Dette er største fall siden juli og laveste lagertall siden mars.

«De økonomiske utsiktene forblir usikre ettersom myndigheter sliter med å bekjempe coronaviruset», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering, ifølge Reuters.

Kina er et stadig tilbakevendende uromoment hva gjelder viruset. Landet, som er verdens største oljeimportør, går nå inn i sin travleste reiseperiode, men opplever fortsatt økende smittetilfeller.

– Det er Kina som støtter markedet. Hvis vi får utfordringer i Kina vil det virkelig sette bremsene på etterspørselen, sier Dhar.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,2 prosent, og CSI 300 er ned 1,8 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,7 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,9 prosent. Straits Times i Singapore er ned 1,1 prosent.

Hele årets vekst ble utradert på USA-børsene onsdag. De asiatiske børsene følger i samme spor.

Japanske makrotall viser at detaljhandelen sank med 0,3 prosent fra fjoråret i desember, ifølge landets finansdepartement. Analytikerne så for seg et fall på 0,4 prosent, men selv om tallene overrasker positivt klarer de ikke å hindre bredt fall.

Wall Street

Amerikanske aksjer falt kraftig onsdag etter skuffende kvartalsrapporter, mens bekymringen for økt spekulativ aksjehandel fortsatte.

Dow Jones var ned 2,05 prosent.

var ned 2,05 prosent. S&P 500 falt 2,56 prosent.

falt 2,56 prosent. Nasdaq dundret ned 2,61 prosent.

VIX-indeksen viste tydelig bekymringen i markedet, og indeksen som måler frykt i markedet nådde sitt høyeste nivå siden desember etter en oppgang på 47 prosent.

«The Big Short»-investoren Michael Blurry kommenterte den spekulative trenden i GameStop-aksjen i en Twitter-melding:

«Unaturlig, sykt og farlig. (...) Det burde vært juridiske og regulatoriske konsekvenser.»

Det har gått en rød lampe hos USAs finansminister Janet Yellen og hennes team etter den spinnville kursutviklingen i Gamestop. Biden-administrasjonen har nå begynt å følge kursutviklingen i videospillselskapet tett, skriver Bloomberg.

Gamestop-aksjen startet uken på 65 dollar og har siden steget enormt. Onsdag stiger aksjen 130 prosent og handles for 339 dollar. Det tilsvarer en oppgang på formidable 521 prosent.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,5 prosent før den sluttet på 962,56 poeng. Det ble omsatt aksjer for mer enn 7,3 milliarder kroner.

Øystein Stray Spetalens nye grønne satsing, Horisont Energi, hadde en strålende børsdebut onsdag. Spetalen var ankerinvestor da selskapet nylig gjorde en emisjon til 18 kroner aksjen. Onsdag sluttet aksjen på 63 kroner, opp 231,6 prosent.

– Vi mener Euronext Growth Oslo i dag er den beste markedsplassen for grønne selskaper, sier adm. direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

Aker Horizons , et heleid datterselskap av Aker , har sikret seg 100 prosent av aksjene i selskapet Rainpower Holding.

Et av Akers andre datterselskaper, Aker Offshore Wind, har signert en samarbeidsavtale med Statkraft sammen med Aker Horizons. Avtalen innebærer å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge.

Dette skjer i dag – torsdag

Resultat pr. 4. kv.

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Pareto Bank: Kl. 07.30, Teams/tlf kl. 12.00

Stolt-Nielsen: Kl. 08.30, Teams kl. 15.00

2020 Bulkers: Kl. 15.00 webcast/tlf

Aurskog Sparebank, BN Bank

Makro

Norge: Detaljomsetning desember, kl. 08.00

Japan: Detaljhandel desember, kl. 00.50

Sverige: Detaljhandel desember, kl. 09.30

Sverige: Arbeidsledighet desember, kl. 09.30

ØMU: Barometerindikator januar, kl. 11.00

Tyskland: KPI januar, kl. 14.00

USA: BNP 4. kv. estimert, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Nyboligsalg desember, kl. 16.00

USA: Ledende indikator desember, kl. 16.00

Annet

Zwipe: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Induct: Presentasjon/Q&A med Xtrainvestor, kl. 11.00

Tryg: Kapitalmarkedsdag, kl. 09.00-12.00

Lundin Energy: Kapitalmarkedsdag, kl. 14.00

Utenlandske

Dow, Elisa, Grameenphone, Intrum, Lundin Energy, McDonald’s, NCC, Wizz Air